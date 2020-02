Acusan de ameazas, lesións e danos o camioneiro que atacou dous ciclistas ao berro de "ven aquí que te mato, cabrón"

Francisco Javier L.F., o camioneiro que en outubro do 2018 atacou cun martelo dous ciclistas no acceso á fábrica de Ence, enfróntase a unha acusación polos delitos de ameazas, lesións e danos. A Fiscalía pide que sexa xulgado por eses tres delitos, todos eles leves, e condenado a 19 meses de multa (un total de 5.700 euros) e o pago indemnizacións ás súas dúas vítimas e ao Servizo Galego de Saúde.

Os dous ciclistas presentaron denuncia por estes feitos e, tras a investigación realizada no Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra, a Fiscalía decidiu presentar un escrito de acusación no que detalla o ataque atribuído ao camioneiro e que formulou ás súas vítimas ameazas como "ven aquí hijo de puta, ven aquí que te mato, cabrón", "marcha que te jodo" ou "márchate, que te mato".

Os feitos ocorreron sobre as 13.05 horas do 25 de outubro de 2018, cando o acusado circulaba pola estrada nacional N-546 e dirixíase á vía de acceso á factoría de Ence en Lourizán. Dous ciclistas colocáronse diante do camión co fin de recriminarlle un presunto incidente de tráfico anterior, apeáronse das súas bicicletas, deixándoas no chan diante do camión, e encamiñáronse á cabina.

Segundo recolle a fiscala do caso no escrito de acusación presentado, un dos ciclistas subiu ao estribo de acceso á camina chamando no portelo mentres o outro chamaba na porta, instándolle ambos a baixar do camión.

Momentos despois, o acusado, enfadado, baixou do camión cun martelo na man e perseguiu ao primeiro deles mentres lle dicía "ven aquí hijo de puta, ven aquí que te mato, cabrón", sen que lograse darlle alcance. Acto seguido, dirixiuse cara a onde estaba a bicicleta propiedade deste ciclista e golpeouna co martelo e deu patadas, tirándoa logo á maleza.

Inmediatamente despois, dirixiuse ao segundo ciclista e, tras gritarlle "marcha que te jodo", golpeouno co martelo. Alcanzouno no ombreiro e na cabeza, que levaba protexida cun casco, e logo díxolle "márchate, que te mato".

Como consecuencia da agresión, este segundo ciclista, que tiña 44 anos, sufriu un traumatismo cranioencefálico leve e un trastorno por estrés postraumático. Tardou 135 días en curar, dos que 85 supuxéronlle un prexuízo moderado e os restantes 50 un prexuízo básico. Quedoulle como secuela un estrés postraumático moderado e tamén terá que repoñer o casco que lle esnaquizou, valorado en 199,95 euros.

Como consecuencia dos golpes propinados, a bicicleta do primeiro dos ciclistas, marca Giant Propelpro, sufriu danos cuxa reparación, segundo o orzamento achegado polo afectado á causa xudicial, ascenderá a 4.181,95 euros (180 refírense a man de obra, 329 a unhas zapatillas viro, 190 a unhas lentes, e o resto ao valor das pezas deterioradas)

A fiscala pide que sexa condenado a tres meses de multa a razón de 10 euros diarios (un total de 900 euros) por un delito leve de lesións, dous meses de multa coa mesma cota (un total de 600 euros) polo delito leve de ameazas e 14 meses de multa con idéntica cota polo delito de danos.

Ademais, deberá indemnizar ao ciclista ao que golpeou co martelo con 8.877,42 euros: 4.590 polos 85 días de prexuízo moderado, 1.600 polos 50 días de prexuízo básico, 2.487,47 pola secuela de tensión postraumática moderada e 199,95 polo custo de reposición do casco deteriorado.

Ao segundo ciclista, ao que tan só causou danos na súa bicicleta, pero non persoais, deberá indemnizalo coa cantidade que se acredite no xuízo, e tamén deberá pagar 779,30 euros ao Servizo Galego de Saúde pola asistencia prestada ao lesionado.