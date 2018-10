Identifican a un camioneiro que atacou cun martelo a dous ciclistas no acceso a ENCE ao berro de "te mato"

Axentes da Policía Nacional de Pontevedra identificaron este xoves o condutor dun camión que atacou cun martelo a dous ciclistas na estrada de acceso á factoría de Ence en Lourizán mentres lles gritaba "larga, que te mato" , "ven aquí, hijo de puta" ou "desgraciado".

A escena foi recollida en vídeo por unha testemuña e difundida a través das redes sociais e grupos de WhatsApp e, ademais, houbo varias persoas que presenciaron os feitos, ocorridos ao mediodía deste xoves. Nas imaxes vese como o camioneiro sae do camión e vai detrás dos ciclistas, chegando a golpear a un deles no casco cun martelo.

O home amósase moi violento e, froito do golpe que lle deu a un dos ciclistas, tivo que ser atendido xa no propio lugar dos feitos por unha ambulancia e logo trasladado a un centro hospitalario en estado aparentemente grave.

Segundo as informacións que se coñecen ata o momento, o incidente tivo orixe uns minutos antes cando tanto o camión como os dous ciclistas circulaban pola estrada vella de Marín. As bicicletas ían polo arcén e o camión, que estaba cargado de madeira, detrás. Ao chegar á súa altura, empezou a gritarlles, segundo as testemuñas, dicíndolles frases como "hijos de puta, salid de ahí".

Ao chegar á altura do cruzamento de acceso a Ence, o camioneiro xirou de golpe e, segundo o relato dos feitos aportados por outras testemuñas, estivo a piques de atropelar aos ciclistas. A continuación, os ciclistas pararon e dirixíronse ao camioneiro para chamarlle a atención.

Nese momento, o camioneiro saíu do vehículo, colleu un martelo e quixo golpealos, chegando a darlle ás bicicletas e a un dos ciclistas no casco.

Tras o incidente, desde Ence Pontevedra rexeitouse tallantemente o "comportamento incívico" e o "ataque con violencia" do transportista e anunciouse que a empresa identificará á maior rapidez posible ao devandito transportista a fin de presentar denuncia e tomar as medidas oportunas para que non volva traballar para a compañía.

Ence esixe a todos os transportistas que colaboran coa compañía un rigoroso respecto ás normas de tráfico e un absoluto coidado e a máxima precaución cos ciclistas.

A compañía quere transmitir o seu total apoio aos ciclistas afectados por esta "lamentable e inaceptable" agresión, e a súa total colaboración cos afeccionados ao ciclismo para seguir colaborando na erradicación dos accidentes de circulación provocados por camións que traballen para a compañía.