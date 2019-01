O ciclista agredido por un camioneiro cun martelo ratifica a denuncia ante o xuíz

O ciclista que o pasado mes de outubro acabou no Hospital Montecelo de Pontevedra tras recibir un golpe na cabeza cun martelo tras unha discusión de tráfico cun camioneiro acudiu este xoves aos xulgados da Parda e ratificou ante o xuíz instrutor que leva a causa a súa denuncia inicial contra o transportista, segundo indicaron fontes xudiciais.

O ferido denunciou os feitos na Comandancia da Garda Civil, aínda que finalmente as dilixencias acabaron na Policía Nacional ao ser o Corpo de Seguridade competente na zona na que se produciron os feitos, na porta de acceso á factoría de Ence en Lourizán. Agora, o xuíz instrutor está a practicar dilixencias de investigación para aclarar o ocorrido e chamouno a declarar, citándoo para este xoves.

O home ratificou a súa versión dos feitos xa facilitada no seu día, segundo a cal circulaba en bicicleta con outro ciclista pola estrada PO-546 cando, para evitar a un can, botáronse á esquerda. Nese momento, adiantoulles un camioneiro e pitoulles. Poucos metros despois, o transportista estaba parado ás portas de Ence, onde ía deixar madeira, e ambos os ciclistas recrimináronlle que non respectara a distancia de seguridade de metro e medio. A reacción do transportista, segundo a versión dos ciclistas, foi coller un martelo e abalanzarse primeiro sobre este home e logo sobre as bicicletas de ambos.

Esta versión dista da achegada polo camioneiro, que asegurou na Comisaría da Policía Nacional que os ciclistas se habían enfrontando previamente a el, cunha actitude violenta con ameazas cara a el mentres estaba dentro da cabina do camión. En todo caso, a agresión en si está recollida nun vídeo achegado á causa xudicial.

A causa xudicial que se segue por estes feitos ten xa un informe forense preliminar sobre as lesións sufridas por este ciclista, no que se aprecia que sufriu lesións compatibles con recibir unha martelada e apúntase a que presenta un posible trastorno por tensión postraumática.