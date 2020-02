Máis de 200 veciños de Poio participaron nas primeiras excursións do programa 'O meu xacobeo'

Excursión do programa 'O meu Xacobeo: 8 fitos do Camiño de Santiago' © Concello de Poio

Máis de 200 persoas participaron xa na primeira edición do programa 'O meu Xacobeo: 8 fitos do Camiño de Santiago'. Esta iniciativa, impulsada pola Concellería de Cultura, en coordinación co Instituto para el Desarrollo Educativo y Cultural, consta de oito excursións, a través das cales os participantes teñen ocasión de coñecer diferentes tramos dos roteiros que cada ano percorren milleiros de peregrinos ata chegar á capital de Galicia.

Desde o pasado 25 de xaneiro, data na que se estreou a iniciativa, xa se completaron catro trazados diferentes, en Tui (Camiño Portugués), San Cristovo de Cea (Vía da Prata), O Cebreiro (Camiño Francés) e Bóveda (Camiño Primitivo). En cada unha destas excursións tomaron parte 54 inscritos. Ademais, en vista da alta demanda, existe unha lista de agarda. Á hora de tramitar as reservas, a veciñanza de Poio ten preferencia.

A concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, amósase moi satisfeita coa resposta que está tendo esta actividade e lembra que, ademais da posta en valor e da promoción do Camiño de Santiago, estas actividades son unha fórmula de lecer e de apostar polos hábitos saudables.

As visitas paralízanse durante dúas semanas por mor da celebración do Entroido e se retomarán o vindeiro 7 de marzo. Trátase dunha excursión a Sobrado dos Monxes, pertencente ao Camiño do Norte. O período de inscricións permanecerá aberto desde o 27 de febreiro ata o 4 de marzo. Como é habitual, o punto de encontro quedará fixado na Praza do Mosteiro, desde onde partirá o autobús a primeira hora da mañá.

O 14 de marzo a visita será a Pontedeume, como parte do Camiño Inglés, mentres que o día 21 a Ruta do Mar, con Catoira como parada, será a protagonista. Pechará o programa a excursión a Muxía, como parte do Camiño de Fisterra.

As anotacións poderán facerse tanto no Rexistro Xeral do Concello, de xeito presencial, ou a través da Sede Electrónica, cubrindo o pertinente formulario de inscrición e achegando copia do DNI. As prazas están limitadas a 54 por saída.