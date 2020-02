Conde sinala a "necesidade" do mercado laboral de promover as vocacións asociadas á ciencia e a tecnoloxía

O conselleiro de Industria visita Edugal © Xunta de Galicia O conselleiro de Industria visita Edugal © Xunta de Galicia

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, vistou este xoves a novena edición do Salón de Oferta de Educación e Formación de Galicia (Edugal), promovido pola Asociación de empresarios da mediana e pequena empresa (Aempe).

Conde afirmou que a mocidade ocupa o "lugar central" á hora de definir o futuro de Galicia, xa que "marcará as directrices económicas e sociais", e que polo tanto resulta "imprescindible" colaborar activamente co tecido empresarial para "blindar a formación como elemento que marque a diferenza".

O conselleiro apelou á necesidade de sumar esforzos á hora de ofrecer "unha formación máis especializada" aos máis novos, fomentando a cualificación dos futuros profesionais e fortalecendo a identidade e o potencial do talento galego. Deste modo, puxo énfase na exploración de "novos eidos" para asegurar o crecemento do tecido empresarial, incluíndo "os camiños inéditos que definen as novas tecnoloxías".

Así, Conde chamou a "potenciar os modelos baseados na innovación", aqueles que, asegurou, definen aos "profesionais 4.0 que reclaman prioritariamente desde o mercado laboral". Neste senso, o titular de Economía, Emprego e Industria insistiu na obriga de "incentivar as vocacións STEM, especialmente entre as máis novas".