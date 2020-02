A comparsa Amoriños de Bora xubílase aos 30 "cunha pena tremenda"

Ensaios de Amoriños de Bora © Cristina Saiz Ensaios de Amoriños de Bora © Cristina Saiz Ensaios de Amoriños de Bora © Cristina Saiz

É a crónica dunha morte anunciada. Unha das comparsas de maior tradición do entroido pontevedrés vaino deixar despois destas festas. Os integrantes de Amoriños de Bora decidiron colgar as plumas e os abelorios hai cinco anos, polo seu 25 aniversario. O cansazo de tan longa traxectoria e o alto investimento foi o detonante. Pero a paixón por esta celebración puido máis e decidiron darse unha prórroga de cinco anos. Ata o 2020, ata facer os 30 anos de historia. "Dános unha pena tremenda", recoñece tan esgotado como emocionado Manuel Corbacho, un dos fundadores da comparsa.

A través dun comunicado anunciaron a súa inminente disolución e os motivos que conduciron a ela. "Recibimos infinidade de chamadas e mostras de agarimo, agora dámonos conta da importancia que tiñamos", agradece Corbacho, aínda atafegado polo número e a orixe das invitacións para participar en desfiles de múltiples recunchos de Galicia. "O 22 de febreiro estaremos en Pontevedra, pero imos ir tamén a Lalín e ata nos convidaron de Cortegada", sinala este carnavalero.

"Chegamos aos 30 anos e ata aquí chegamos", sostén Corbacho, quen alega que o entroido "dá moito traballo e moito gasto porque chegamos a un nivel que cada vez esixímonos máis. Acababamos o entroido e xa empezabamos a preparar o seguinte e despois do verán para ensaiar todas as fins de semana".

O excesivo custo que supoñía confeccionar uns traxes á altura das expectativas do público e da súa historia contribuíu tamén ao desgaste. "Antes unha pluma nos valía 20 céntimos, agora valen un euro. E levamos moitas plumas", remarca antes de confesar que a confección de todos os traxes da comparsa rolda os 12.000 euros. "Non gañamos nada, financiámonos coa festa do pincho que facemos en Bora, coa venda de rifas, o que poñemos do noso peto e cos premios que podamos gañar", detalla.

A pesar de todo o esforzo, na comparsa teñen unha mestura de sentimentos. Por unha banda alivio por liberarse dunha afección que se converteu nunha esixente responsabilidade. E por outro, a tristeza de apartarse do que máis lles gusta. "Gustaríanos seguir, pero cun grupo, que cada un fágase o seu traxe sen complicarse tanto a vida", recoñece Corbacho.

Negan desde a agrupación calquera tipo de desencontro entre os membros que desembocase na disolución. "O ambiente é impresionante, todo o mundo polo grupo está a dicir a pena que nos dá deixalo", recoñece Corbacho. Tanto é asi que este ano, o da despedida, a comparsa será a máis numerosa das últimas edicións porque moitos antigos integrantes, que o deixaban por diversas razóns, queren participar no último entroido de Amoriños de Bora.

Ao tratarse dunha data tan sinalada, aos integrantes da comparsa gustaríalle dicir adeus con algunha sorpresa. "Sempre tentamos sorprender, este ano barallamos facer algo especial pero aínda non o temos pensado", declara Corbacho sen querer desvelar moitos detalles da súa posta en escena. Algo que si queren facer é unha exposición cos traxes da súa longa traxectoria. "Xa o fixemos unha vez, pero é algo que nos gustaría repetir", admite.

O futuro é incerto para un dos emblemas do entroido pontevedrés. Teñen decidido desaparecer como comparsa, pero os seus integrantes prometen seguir gozando desta festa. O que si teñen claro é que Amoriños de Bora o deixa, pero o deixan "ben e arriba".