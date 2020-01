Juan José López Castro: "En dous de cada 100 accidentes, detectamos a presenza de droga nos condutores implicados"

Tenente Juanjo López Castro, do destacamento da Garda Civil de Tráfico de Pontevedra © Cristina Saiz

Poucos días despois dunha das épocas do ano con máis desprazamentos e conflitividade nas estradas, o Nadal, e a modo de balance de final de ano, o tenente do Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra, Juan José López Castro, fai un repaso pola actualidade en materia de tráfico na provincia de Pontevedra, na que se rexistraron máximos históricos nos indicadores de mobilidade, vehículos e condutores e reducíronse levemente o número de condutores denunciados por consumo de alcol.

Acabamos de pechar unha das épocas do ano que desde fóra parece máis conflitiva en canto a sinistralidade e infraccións. Como foi en Pontevedra?

O balance provisional é de 24 falecidos en vías interurbanas. O dato menos malo é que tivemos menos accidentes e menor número de feridos. En relación á conflitividade, segundo datos DXT, no que a mobilidade se refire, experimentouse un crecemento tanto polo número de desprazamentos de longo percorrido realizados, como polo parque de vehículos como polo censo de condutores. Nesta provincia habemos de engadir dificultades engadidas, como a mobilidade viaria en razón a que nos achamos nunha zona turística, vacacional e de segundas residencias e tamén o elevado parque de motocicletas, con case 70.000, o que representa un 30% máis que A Coruña, por poñer un termo de comparación.

Tedes un cálculo da cantidade de desprazamentos que se realizan? E de sinistros rexistrados?

Algo máis de 3.330 accidentes de tráfico en vías interurbanas contabilizamos. Contamos con datos provisionais facilitados pola DXT a nivel xeral que refiren máximos históricos nos indicadores de mobilidade, vehículos e condutores.

Nesta época increméntanse os controis e a cantidade de efectivos do subsector na estrada. Este ano detectaron moitas infraccións? Poderían comparar as cifras coas de anos anteriores

Para calquera membro da Agrupación de Tráfico, a denuncia nunca é un obxectivo, é un medio para esixir o cumprimento da norma e de disuadir de comportamento inadecuados, a mellor infracción é aquela que non se denuncia por non producirse. Respecto ao alcol, reducíronse levemente o número de condutores denunciados, e de drogas observáronse 1.922 condutores con presenza desta substancia.

En Pontevedra realizáronse por primeira vez controles conxuntos coa Policía Local. Resultaron? Repetiranse?

Sempre resultarán, si podemos influír no condutor. Detectamos diversos que arroxaron resultados positivos en substancias psicoactivas e que puidemos apartar da estrada. Estes dispositivos combinados permítennos sumar esforzos, ser máis eficientes, levar a vixilancia e control a un maior número de condutores, é unha medida impulsada pola Xefatura do Sector de Tráfico da Garda Civil de Galicia. A intención é que se somen todas as policías locais da provincia, a este respecto realizamos dispositivos coa Policía Local de Vilagarcía, e xa estamos a deseñar outros, con diferentes policías locais. En Pontevedra, cónstanos a dispoñibilidade dos responsables policiais, en consecuencia, si se repetirán os dispositivos operativos que conxuntos entre Policía Local e o Destacamento de Tráfico de Pontevedra.

Precisamente nun deses controis rexistrouse un caso dun condutor que tratou de eludir o control intercambiándose co copiloto. Danse moito eses comportamentos?

Hai que engadir que carecía de permiso de conducir. Neste sentido, é máis común do desexable para a seguridade viaria, o pasado ano investigáronse máis de 100 condutores que carecían de permiso, en todo caso, cabe lembrar que a Lei de Tráfico esixe que o titular do vehículo comprobe que se vai prestalo, o condutor debe posuír permiso de conducir. É dicir que o titular, tamén incorrería en responsabilidade si permite que o conduza alguén que carece de autorización.

Os controis na estrada adoitan centrarse, salvo campañas específicas, no consumo de alcol e drogas. Detectouse un aumento do consumo destas substancias?

Os datos son similares ao 2018, o pasado ano denunciáronse por alcol a máis de 4.400 condutores, o que supón un 1,5% menos.

En Nadal hai un comportamento diferente neste sentido, a xente reláxase coas festas e coida menos a cantidade de substancias non permitidas que se consomen antes de conducir?

Hai maior exposición ao risco, aumentan os eventos e celebracións; con todo diferentes estudos que se manexan refiren certo cambio de tendencia, pasouse dun consumo social a un consumo máis compulsivo. Aínda así, cada vez obsérvase maior concienciación e maior demanda do uso de taxi ou condutor alternativo. Aínda que as cifras de condutores que arroxan resultado positivo a estas substancias son similares ás doutros anos, o esforzo operativo dedicado para disuadir e apartalo no seu caso da estrada é maior.

"Apelamos aos pasaxeiros para que non deixen usar o móbil ao condutor"

Habitualmente, fanse máis test de alcol que de drogas. A que se debe? Por que se rexen á hora de realizar esas probas?

Cada vez téndese a xeneralizar máis a proba de drogas. Así, a Agrupación de Tráfico do ano 2017 ao 2018 aumentou en máis de 50.000 o número de probas realizadas chegando ata 140.000 test indiciarios de detección da presenza de drogas no organismo. Os supostos nos que se realizan as probas son os mesmos que para o alcol e, en todo caso, aqueles condutores que se vexan implicados en sinistros con feridos, infraccións graves ou en razón á experiencia do garda civil así indique un posible consumo destas substancias. En Pontevedra o 41,6 dos sometidos a esta proba arroxaron resultado positivo. En dous de cada 100 accidentes, detectamos a presenza desta substancia nos condutores implicados.

Son o alcol e as drogas as principais causas de sinistralidade na provincia? Ou lles gañan terreo as distraccións ao volante?

As distraccións convertéronse na principal causa dos accidentes de tráfico, superando xa ao exceso de velocidade, ou ao consumo de substancias psicoactivas.

O uso do móbil está cada vez máis xeneralizado. Cre que a xente non percibe o perigo?

Si se percibe. Así, algún estudo respecto diso conclúe que para o 90% dos condutores españois o móbil é a principal causa de distracción ao volante, seguida de lonxe polo cansazo (65%), asumindo que o máis arriscado é escribir mensaxes de texto ou Wahtsapp. Neste contexto habemos de subliñar a necesidade de facer non só un uso responsable do móbil senón tamén un uso intelixente e, en consecuencia, non utilizar o móbil durante a condución, salvo a comunicación con mans libres, neste sentido apelamos tamén aos pasaxeiros para que non deixen usar o móbil ao condutor. En definitiva, evitar accidentes é tarefa de todos.

"Podemos mencionar varios casos de uso de VMP que adquiren especial gravidade"

Xorden, ademais, outros perigos, como os Vehículos de Movilidad Persoal ( VMP), en especial os patinetes eléctricos. Detectan moitos problemas na provincia?

En vías interurbanas e desde o punto de vista cuantitativo non se detectaron grandes incidentes xerados por este tipo de vehículos, pero desde o punto de vista cualitativo, se podemos mencionar varios casos que adquiren especial gravidade, sendo quizais os máis relevantes dous casos que foron derivados á Fiscalía de Seguridade Viaria ao determinar os gardas civís que os vehículos excedían das características de VMP e debían ser considerados ciclomotores. En ambos os casos, a Fiscalía de Seguridade Viaria estimou os informes confeccionados por este Subsector, nos que se determinaba que ambos os vehículos, aínda que foron comercializados como patinetes eléctricos, en realidade eran ciclomotores e por tanto, obrigados ao cumprimento de todos os requisitos administrativos propios para estes vehículos, derivando as actuacións aos xulgados de instrución, onde se incoaron dilixencias previas por carecer de permiso de conducir e por superar taxas de alcol penalmente relevantes, respectivamente. É destacable tamén outro suceso que non transcendeu ao ámbito penal, pero se revestiu unha especial gravidade, ao ser detectado un VMP circulando pola autoestrada AP-9, co perigo que iso conleva. Neste caso, a súa condutora foi denunciada administrativamente e traslada a un lugar seguro. Máis recente é o accidente de tráfico ocorrido en Poio, onde resultou falecida unha persoa e cuxa instrución corresponde á Policía Local.

"En Pontevedra a taxa de falecidos está en 33, a máis baixa das 4 provincias de Galicia"

Como definiría vostede ao condutor pontevedrés?

España ten unha taxa de 39 falecidos por millón de habitantes, somos o sexto, país xunto a Alemaña, en menor número de falecidos. A taxa media da UE sitúase en 49. En Pontevedra a taxa de falecidos está en 33, a máis baixa das 4 provincias de Galicia. Concorre, ademais, como xa se citou, que é unha provincia que recibe moitos turistas e o elevado parque de motocicletas. En consecuencia, estes datos non serían posibles sen unha condución xeneralizada, prudente e responsable.

Cal é a idade máis perigosa?

O pasado ano respecto a os falecidos nesta provincia, a franxa de idade con máis falecidos é a dos mozos ata 25 anos, seguida dos maiores de 65.

Podería darme a súa valoración persoal sobre o carné nas persoas maiores. Esta mesma semana deuse un caso en Ourense dun octoxenario despistouse e conduciu en sentido contrario na autovía A-52. Cre que habería que ter máis control ou actuacións específicas?Desde os 65 anos, a vixencia do permiso para conducir turismos restrínxese a cinco anos, a partir de aí pode limitarse a outros períodos inferiores dependendo das condicións psicofísicas de cada persoa. Unha vez renovado, se sobreviñese algunha limitación que puidese afectar as aptitudes requiridas para a prórroga, debe comunicarse á Xefatura provincial de Tráfico. Desde o punto de vista das competencias atribuídas aos membros da Agrupación de Tráfico, o pasado ano realizamos máis de 40 propostas para que se revise se o condutor proposto mantén as condicións psicofísicas necesarias para manter o seu permiso.