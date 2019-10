A pontevedresa detectada en patinete pola AP-9 xustifica que se "desorientou"

Patinete eléctrico interceptado por Tráfico na AP-9 © Guardia Civil de Pontevedra

A veciña de Pontevedra de 36 anos detectada este domingo mentres circulaba en patinete eléctrico pola autoestrada AP-9 xustificouse ante os axentes do destascamento de Tráfico da Garda Civil que a localizaron explicando que se "desorientou" e por iso entrou, por erro, nesta vía de alta velocidade.

Así o revelou este luns o tenente Juanjo López Castro, do subsector de Tráfico de Pontevedra. Os axentes preguntáronlle o motivo de que circulase pola autoestrada e ela explicou que "se despistó, entró en la autopista y ya optó por seguir por el sitio más cercano", de modo que, en lugar de saír da vía, seguiu circulando.

Este luns coñecéronse máis detalles deste incidente, tales como que a muller chegou a circular dous quilómetros pola AP-9. Incorporouse por unha pequena incorporación situada en Lourido (Poio) e, tras circular un pequeno tramo en dirección a Vigo, atravesou a mediana e cambiou de sentido para circular cara ao acceso á cidade de Pontevedra polo Nó de Bombeiros. En total, percorreu uns dous quilómetros ata que foi interceptada despois de cruzar a ponte da Ría, nas proximidades da Comandancia de Pontevedra, a poucos metros da saída.

Tráfico tivo coñecemento da presenza da muller na autoestrada polo aviso de testemuñas e unha patrulla motorizada que se atopaba nas inmediacións desprazouse ata o lugar. Ao chegar, sinalizaron a incidencia e entrevistáronse coa muller, que lles explicou que a súa intención era acudir á praza de abastos de Pontevedra.

Respecto diso, resulta curioso que, para ir desde Lourido á praza pontevedresa se metese pola autoestrada, pois chegaría de forma máis rápida e directa por estrada. Ela xustifícase apelando a que se desorientou.

Segundo destacan desde Tráfico, coñecía as normas de circulación e que non podía circular pola autoestrada, pois conta cun carné de conducir motocicletas. Ademais, os axentes sometérona á proba de consumo de alcol, na que deu resultado negativo.

A pesar do perigo do seu comportamento ao circular de forma errática pola autoestrada, o seu comportamento tan só supuxo unha denuncia pola vía administrativa que supoñerá unha sanción de 100 euros. O tenente Juanjo López Castro explica que se debe a que é sancionada como peón, non como condutora.

Os feitos ocorreron sobre as 9.45 horas deste domingo, unha hora á que, afortunadamente, non había moito tráfico pola autoestrada, de modo que non chegou a xerar situacións reais de perigo. O tenente Juanjo López lembra que a súa acción podería acabar na vía penal "si hubiera algún riesgo en concreto contra otro conductor o usuario". Non foi este caso.

Así, destaca o "riesgo que pudo concurrir" e o perigo asociado a este tipo de condutas e aproveitan a "oportunidad pedagógica" que se lles brinda a situación xerada para lembrar que os patinetes eléctricos, considerados Vehículos de mobilidade persoal (VMP), están concibidos para vías urbanas e o seu uso non está permitido para vías interurbanas e, menos de alta capacidade.

Unha vez que os axentes de Tráfico déronlle o alto, pediuse axuda a outra patrulla, neste caso xa nun vehículo de catro rodas, para que sacase á muller do lugar. Os efectivos da Garda Civil levaron á muller ata o seu destino e entregáronlle o patinete.