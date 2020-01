Protección Civil de Cuntis atopa a un condutor durmindo a borracheira no seu coche no medio da N-640

Os efectivos da agrupación de Protección Civil de Cuntis atopáronse á primeira hora da mañá deste sábado cunha insólita escena ao atopar a un condutor, veciño de Moraña, durmindo a borracheira no interior do seu coche que estaba atravesado no medio da estrada nacional N-640, no quilómetro 217, á altura do bar o Patio Andaluz.

Os voluntarios de Protección Civil acudiron ao lugar alertados por varios cazadores que se toparon co coche en metade da estrada coas luces acesas.

Tras retirar o vehículo da calzada deron aviso á Garda Civil de Tráfico para que se fixese cargo. Ao chegar os axentes do Instituto Armado someteron ao condutor á proba da alcoholemia con resultado positivo de 0,76.

Os axentes de Tráfico pronto descubriron que este individuo xa fora parado tres horas antes na Estrada por circular ebrio sendo multado e o vehículo inmobilizado. Dera positivo con 0,82 gramos de alcol por litro de sangue.

Con todo, este condutor regresou ao levantarse o control da Garda Civil levándose o coche.