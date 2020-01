Salcedo presenta o seu Entroido

A Sociedad Cultural Deportiva Salcedo organiza por octavo ano o "Entroido de Salcedo" que contará con desfile de comparsas e disfraces, enterro do Pichinela e baile.

O programa festivo empeza o sábado 14 de marzo no novo centro social da Casa Verde onde, a partir das 18 horas, haberá un concerto de murgas coa participación confirmada de Equipo Ja, Charanga do Naveiro e Val do Lérez. Antes do comezo tocarán o grupo de "Canta as Croas" e como remate haberá baile con música picada por un Dj.

O sábado día 21 de Marzo pola tarde será o desfile de Entroido. As inscricións para participar faranse nas inmediacións do bar "O Rei do pico". O desfile sairá da ponte do Carramal, pasando por Cruceiro e Iglesia e rematando na Casa Verde. Ás 19.30 horas será o Enterro dá Pichinela.

O presidente desta sociedade, José Antonio Barreiro, animou á participación nesta festa agradecendo a colaboración de toda a parroquia na súa organización.