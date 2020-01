A nova ordenanza de mobilidade reforzará o carácter peonil de Pontevedra

César Mosquera, edil de Infraestruturas © Cristina Saiz

Tras trinta anos baixo a mesma ordenanza de circulación, Pontevedra estreará en 2020 un novo regulamento que, segundo recolle a súa denominación, axuntará as normas que regulará a utilización dos espazos públicos e o sistema de mobilidade "amable" do municipio.

O Concello ten xa listo un borrador desta nova ordenanza que, segundo César Mosquera, tras os informes dos técnicos municipais, prevese aprobar inicialmente no pleno municipal que se celebrará o próximo mes de febreiro.

Mosquera explicou que o "enfoque" da ordenanza é, por unha banda, agrupar todas as normas de "rango superior" que afectan á mobilidade, como a normativa de tráfico ou as leis de protección acústica e accesibilidade e, por outro, recoller aspectos que non foron regulados e necesitan un marco de maior "precisión".

A nova ordenanza, en liñas xerais, reforzará o carácter de Pontevedra como cidade peonil, na que os desprazamentos a pé teñen prioridade sobre os vehículos e onde os espazos públicos poténcianse como lugares de convivencia.

Todos os espazos públicos municipais terán preferencia peonil, segundo recolle a nova norma municipal, excepto os reservados expresamente para a mobilidade motorizada. Así, todos os vehículos deberán adaptar a súa velocidade para non poñer en perigo aos peóns.

En liñas xerais, a ordenanza establece unha velocidade máxima de 30 quilómetros de hora para todo o municipio, límite que se reduce a 10 quilómetros por hora no centro histórico ou zonas de plataforma única. Terán que respectar este límite todos os vehículos, incluídos bicicletas e patinetes eléctricos.

Como novidade, ademais, todas as pistas do rural pasarán a ter a consideración de áreas de preferencia peonil. Os vehículos de motor, bicicletas ou patinetes, por tanto, só poderán circular pola calzada e non poderán empregar as beirarrúas en ningún caso, mentres que nas zonas de plataforma única deberán adaptar a súa velocidade ao paso do peón.

A única excepción a esta norma serán os menores de doce anos, que si terán autorizados ir coas súas bicicletas ou vehículos de mobilidade persoal polas beirarrúas; aquelas persoas que vaian en cadeiras de rodas, que son asimilados en dereitos aos peóns; ou os vehículos de emerxencia ou de servizos públicos esenciais, que poderán entrar en áreas peonís.

Terán prohibido a circulación polo municipio, tanto por vías urbanas como núcleos rurais, os vehículos que teñan máis de dez metros ou pesen máis de dez toneladas, salvo que se autorice expresamente; e tampouco se permitirán competicións e carreiras que non teñan a consideración de eventos deportivos.

A nova ordenanza vai acompañada dun réxime sancionador que, entre outras cuestións, inclúe multas de 200 euros para os que circulen polas beirarrúas con bicicletas ou patinetes e para os que aparquen sobre as beirarrúas ou en espazos non aptos para a circulación ou excedan o tempo permitido en zonas de servizos.

Superar a velocidade máxima tamén poderá supoñer unha multa de 200 euros, que chegará ata os 500 se se aprecia unha condución neglixente ou temeraria. Neste último suposto, entre outros, inclúese circular facendo eses para esquivar aos peóns ou facelo pegado ás portas dos edificios ou locais comerciais.