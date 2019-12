A Praza da Peregrina de Pontevedra tamén acolleu este venres 6 de decembro a performance "Un violador en tu camino" convertida en todo un himno feminista a escala global.

Ás 12.30 horas deste Día da Constitución máis dun centenar de mulleres reuníronse fronte á capela da Peregrina emulando ao que xa se viu en tantas outras prazas de todo o mundo.

Cos ollos tapados cunha venda negra empeza a soar un ritmo electrónico e recitan esta letra do colectivo chileno Lastesis:

El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves.

Es feminicidio. Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición. Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos, (los policías)

los jueces,

el estado,

el Presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.