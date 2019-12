Quedada feminista o venres para repetir en Pontevedra a performance viral 'Un violador en tu camino'

Quedada feminista para repetir 'Un violador en tu camino' ©

O movemento feminista pontevedrés quere repetir na cidade do Lérez o último fenómeno viral da loita contra a violencia sobre as mulleres, a performance realizada en Chile en título baixo o título 'Un violador en tu camino'. Para iso, convocan a todas as mulleres que así o desexen o vindeiro venres 6 de decembro ás 12.30 horas na praza da Peregrina.

Os colectivos feministas convocan a todas as mulleres que queiran participar coa idea de facer unha performance "exactamente igual" á realizada pola asociación feminista de Chile As Teses o pasado 25 de novembro. Así, interpretarase en castelán o himno 'Un violador en tu camino' acompañado dunha coreografía e cos ollos tapados.

A letra di, no seu retrouso, unha mensaxe contundente: "El violador eres tú. Y la culpa no era mía, ni en qué lugar me encontraba, ni cómo iba vestida".

A performance inicial realizouse en Chile e durante a última semana repetiuse en cidades de todo o mundo como Nova York, Berlín París, Madrid, Barcelona ou Londres. Agora, Pontevedra quere sumarse con intención de "elevar a mensaxe das compañeiras chilenas", "dándolles voz e mantendo a nosa".