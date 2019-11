Caeuche un dente? Lévao ao Culturgal para colaborar coa investigación científica

O CSIC pide pezas dentais para a investigación © Cristina Saiz

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) conta cun stand no Culturgal, a Feira das Industrias Culturais, que se desenvolve durante esta fin de semana no Pazo da Cultura. Alí, durante este sábado 30 de novembro, demándanse pezas dentais.

É unha oportunidade única de colaborar na VI Campaña de recollida de dentes do Rato Pérez, que promove o Centro nacional de Investigación sobre a Evolución Humana (CENIEH). Luisa Martínez, responsable da Unidade Científica do CSIC, explicaba que é a primeira vez que esta iniciativa se desenvolve en Galicia desde que en 2014 iniciábase a recollida de dentes co obxectivo de realizar investigacións científicas a través da recompliación e análise de datos.

A responsable desta campaña sinalaba que se quere crear un banco de pezas dentais, tanto de dentes de leite infantís como de adultos. O único requisito necesario é coñecer a data en que a peza se desprendeu.

Durante este sábado 30 van recollerse pezas entre as 11.00 e as 13.00 horas, no Espazo infantil: Ciencia á Feira. O stand atópase situado nas proximidades á zona de cafetería, no Espazo Gastro do Recinto Feiral. Durante a tarde tamén se recollerán pezas a través dun carro do CSIC que circulará pola Feira. As persoas que colaboren recibirán no stand do CSIC un diploma de axudante do Rato Pérez e un obsequio.

Neste posto desenvólvese tamén un obradoiro de hixiene bucal e pódese ver unha exposición de 'Dentes e mandíbulas mariñas', que realizan de maneira conxunta a Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia e o Instituto de Investigacións Mariñas (IIM).

O Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas, pola súa banda, desenvolve outra actividade dentro do Culturgal, que leva por título 'Un bosque viaxeiro', a través da que se explica como se reproducen as árbores tanto en bosques como en laboratorio. A actividade conta cun obradoiro e unha exposición de sementes, follas e minibosques de árbores autóctonas de cultivo in vitro.