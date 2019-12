O espírito do Nadal vívese no Gaiás e chega en forma de árbore xigante, maxia e urbe de conto

Entre o 13 de decembro e o 6 de xaneiro de 2020 o espírito do Nadal invadirá a Cidade da Cultura de Galicia. Aqueles que se achegan ata o Gaiás poderán gozar dunha programación que transformará o espazo nunha urbe de conto, ateigada de cor, figuras de globos, obradoiros para a cativada, un espectáculo circense-musical e unha gran gala de magos, chegados de todos os recunchos do planeta.

A maxia será a protagonista das actividades artelladas para estas festas e, para ir facendo sabor de boca, este domingo celebrouse no marco da Feira das Industrias Culturais, Culturgal, a primeira de todas esas citas. Para presentar a programación de Nadal no Gaiás, realizouse un obradoiro para a cativada, similar aos que se desenvolverán de balde na Cidade da Cultura.

O obxecto é que nestes talleres os pequenos elaboren por eles mesmos, coa axuda de monitores, os adornos que colgarán na árbore xigante que presidirá o Hall de Tirantes do Museo Centro Gaiás, e que foi todo un éxito entre a rapazada e familias o pasado ano.

O obradoiro deste domingo celebrouse no Espazo Arte Contemporánea e contou coa participación dun total de 22 nenos de entre 6 e 12 anos, que elaboraron con globos e caixas de cartón e pinturas adornos como os que colgarán desa árbore xigante.

A árbore será a principal atracción, pero ao seu redor emerxerá unha pequena grande urbe, ateigada de casiñas de cores, luces, renos, bastóns de caramelo, trasnos, farois e varios personaxes carismáticos para recrear de cara a todos os visitantes un mundo de conto, no que non faltarán figuras propias destas festas elaboradas a partir de globos.

A temática da maxia verase reforzada polo espectáculo de música e circo Orquestra de malabares, que se celebrará o sábado 14. Os malabaristas da compañía Pistacatro teñen argallado un abraiante número de danza aérea nun fermoso diálogo escénico coa banda Unión Musical de Meaño. A entrada é de balde, previa retirada de convite, que xa se pode facer no mesmo Museo Centro Gaiás.

Esta actuación forma parte do ciclo Viraxes, que desde o pasado 21 de setembro amosa proxectos de bandas populares de música se atreven con outras disciplinas artísticas e que, por tal aportación, foron seleccionados nos Premios Innova da Agadic.

O sábado 28 celebrarase a Galicia Magic Fest, unha gran gala organizada polo mago galego Pedro Volta. Este espectáculo xunta nun mesmo escenario a un total de sete ilusionistas chegados de todos os recunchos do mundo, que atesouran diferentes recoñecementos internacionais nesta disciplina, e entre os que se atopa un gran premio mundial como é Norbert Ferré.

Como todos os anos, no Nadal no Gaiás non falta o tradicional concurso de postais, que se abre á participación da cativada, ata os 9 anos de idade. Ata o 22 de decembro pódense enviar por correo postal ou electrónico (online@cidadedacultura.org) as creacións coas que os pequenos da casa imaxinan o seu máxico Nadal no Gaiás. Para orientalos, na páxina web da Cidade da Cultura (cidadedacultura.gal) pódese descargar un bosquexo dunha árbore de Nadal coa que poden guiarse, pero con liberdade plena para crear e imaxinar ao seu antollo.

Todas as postais recibidas serán exhibidas na gran gala de maxia Galicia Magic Fest e as mellores terán un agasallo como recompensa ao esforzo, á creatividade e ao enxeño posto. Estes regalos daránselles aos pequenos o mesmo día, 28 de decembro, antes de que comece o espectáculo.

