Campo Lameiro presenta o seu vídeo contra a violencia machista con motivo do 25N

Presentación do vídeo de Campo Lameiro contra as violencias machistas © Concello de Campo Lameiro

Un ateigado auditorio Sobrino Buhígas acolleu este luns a presentación das dúas montaxes audiovisuais que lideran a campaña de concienciación cidadá impulsada desde o Concello de Campo Lameiro para visibilizar o rexeitamento do municipio á violencia de xénero con motivo do 25 de novembro, día internacional pola eliminación da violencia contras as mulleres.

O acto comezou cun minuto de silencio solicitado aos asistentes polo alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, polo asasinato dunha nova vítima da violencia de xénero, nesta ocasión en Tenerife, e que volveu de actualidade o maltrato contra as mulleres.

O alcalde agradeceu aos veciños a súa implicación nesta campaña de concienciación e a súa participación no vídeo institucional.

Ademais, anunciou a creación da mesa local de coordinación contra a violencia de xénero, cuxa primeira xuntanza terá lugar o vindeiro xoves e reunirá nunha mesa de traballo a expertos na materia, membros da corporación municipal, persoal técnico de Servizos Sociais e de saúde e das forzas e corpos de seguridade do Estado.

O obxectivo é elaborar un protocolo de actuación en caso de que fora necesario actuar ante un hipotético caso de violencia de xénero no municipio.

Un dos vídeos ten aos veciños e veciñas como actores protagonistas e o outro, feito ante a enorme demanda de persoas e colectivos que se ofreceron a colaborar, conta con fotografías en movemento para expresar de xeito individual e colectivo o rexeitamento de todo Campo Lameiro á violencia de xénero.

Estes vídeos compartiranse nas distintas plataformas e redes sociais para que acaden a maior difusión posible e tamén será proxectado en bucle nunha pantalla de gran tamaño instalada na cristaleira da casa consistorial do Concello de Campo Lameiro para que sexan vistos durante toda esta semana.