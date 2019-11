O Pleno de Ponte Caldelas aproba o anteproxecto da Estación Termal

O Pleno da Corporación do Concello de Ponte Caldelas aprobou este martes con dez votos a favor (PSOE e BNG) e tres abstencións (PP) o anteproxecto da Estación Termal de Ponte Caldelas.

O alcalde Andrés Díaz afirmou que o anteproxecto, que tivo que ser modificado por atoparse unha parte do edificio nunha zona de fluxo preferente de río, "permitirá construír un edificio moderno, respectuoso e axustándose á zona urbanizable".

Ademáis Díaz destacou que se crearán cinco postos de traballo directos, pero "o máis interesante é que se vai dinamizar o pobo e crearanse máis postos de traballo na vila, non só nas termas".

Unha vez que se faga a exposición pública dun mes, o Concello está disposto a licitar, "pois temos varias empresas interesadas na explotación deste negocio", avanzou o alcalde.

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

O Pleno de Ponte Caldelas tamén aprobou o Plan de Mobilidade Sustentable e a modificación do Plan Económico Financiero (PEF) 2019-2020, un documento que xa foi consensuado coa Xunta de Galicia e que modifica a declaración de non dispoñibilidade do anterior PEF.

Así, no anterior documento estaban bloqueados máis de un millón de euros, cando a cantidade que tiña que ser declarada como ‘non dispoñible’ era de 166.122,45 euros. O alcalde, Andrés Díaz sinalou que "o importante é que imos rematar o ano cun remanente importante. A oposición ten que ser responsable, non facer demagoxia nin falar sen saber”, indicou Díaz.

Andrés Díaz recoñeceu que "o baile de interventores dos últimos meses " impediu que se fixesen pagos aos proveedores, "un problema que está resolto e xa se están efectuando os pagos polo que nas vindeiras semanas estarán todos efectuados", asegurou.

"Pedimos desculpas a todos os afectados e agradecemos a paciencia pola espera, una cuestión pola que non teñen culpa nen responsabilidade", rematou Díaz.