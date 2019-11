O PP denuncia que Andrés Díaz aumentou as facturas sen pagar do Concello de Ponte Caldelas

O grupo municipal do Partido Popular acusa ao alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz de "seguir acumulando nos caixóns facturas impagadas que acadan a cifra de 1.603.963,87 euros", segundo se desprende do informe do novo interventor que analizou os datos de morosidade do Concello para o terceiro trimestre.

Os populares critican que as facturas sin pagar do goberno aumentaron un 28% "segundo recoñeceu o propio rexedor a preguntas do Grupo Popular no último Pleno".

Ante a mala situación económica do Concello, o alcalde Andrés Díaz ven de convocar un Pleno Urxente para este martes ao mediodía para someter a coñecemento da Corporación un novo Plan Económico Financeiro (PEF) toda vez que o aprobado no mes de setembro non obtivera o visto bo das autoridades económicas encargadas de supervisalo.

O PPdeG considera "curioso" que se convoque con esta urxencia o Pleno "sin que a oposición teña tempo material para profundizar e analizar con rigor o novo PEF" que "como se pode ver non foi produto dun erro humano, como dixo o alcalde no Pleno senón que mentiu e é porque o que enviou a Facenda non convencía aos técnicos encargados de supervisalo e polo tanto botáronllo para atrás", asegurou o voceiro do PPdeG no Concello de Ponte Caldelas, Antón Xil.

"Outra cuestión curiosa é que Andrés Díaz convoca os plenos económicos e os incómodos para a súa xestión ao fronte do equipo de goberno en lugar de celebra-los ás 20 horas convócaos para as 13:30 horas cando sabe que é máis complicada a asistencia da cidadanía e podan comprobar en persoa do nefasto modelo de xestión que leva a cabo o alcalde", indicou o portavoz do PP.

Finalmente, o voceiro popular manifestou a súa preocupación porque "a medida que o interventor nos facilita datos oficiais comprobamos como segue aumentando a débeda, as facturas impagadas e a desviación orzamentaria prevista para o ano 2019 o que pon en serio risco o cobro de proveedores".