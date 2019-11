O PP require que a rehabilitación dos edificios históricos do Museo sexa prioritaria para a Deputación

Jorge Cubela e Pepa Pardo ante os edificios históricos do Museo de Pontevedra © PontevedraViva

Jorge Cubela e Pepa Pardo, portavoces do Partido Popular na Deputación Provincial, reclaman ao goberno bipartito a rehabilitación inmediata dos dous edificios emblemáticos do Museo de Pontevedra, o Castro Monteagudo e o García Flórez, situados na contorna da praza da Leña.

Estes dous edificios pechábanse en 2013 durante o goberno do Partido Popular na institución provincial que presidía Rafael Louzán. coa intención de realizar traballos de reacondicionamiento, que se foron dilatando no tempo. Desde entón non volveron a abrir as portas ao público.

Para Pepa Pardo, o actual goberno da Deputación ofrece só "vaguedades e segredos". Desde o Partido Popular entenden que é necesario priorizar os recursos e que antes de anunciar a construción dunha nave en Valdecorvos como novo edificio do Museo é necesario rehabilitar estes espazos na mazá cultural.

Para os populares esta reforma non forma parte das prioridades do bipartito. Jorge Cubela denunciaba que a sociedade necesita saber que é o que quere facer o goberno do PSOE e do BNG cos dous inmobles. Neste sentido lembraba ao deputado nacionalista César Mosquera que levan cinco anos e con responsabilidades sobre o Museo sen que se coñezan os obxectivos para este espazo cultural.

Ademais alertou de que numerosos colectivos culturais non apoian que se constrúa o novo edificio en Valdecorvos e "se saque do centro histórico" mentres que os dous históricos permanecen pechados.