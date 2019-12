Rafa Domínguez critica os plans da Deputación para o Museo: son "delirios de grandeza"

O portavoz do PP en Pontevedra, Rafa Dominguez, criticou este sábado os plans do goberno da Deputación Provincial para o Museo de Pontevedra, nos que ve "delirios de grandeza e moito tempo perdido".

Domínguez cuestiona que, despois de cinco anos no bipartito, o BNG, que en pacto de goberno asume as competencias no Museo, "só ten unha idea faraónica" que, na súa opinión, "vai atrasar aínda máis" a rehabilitación e a reapertura dos edificios centrais.

O grupo provincial do PP xa pediu na Deputación a reapertura dos edificios Castro Monteagudo e García Flórez, dous das sedes do Museo que pecharon as súas portas en 2014 con vistas a unha rehabilitación que nunca chegou. Tras esa crítica, os 'populares' lembran que o BNG anunciou a construción duns túneles para unir os edificios, pero "ata a data non presentaron nin un só papel" en ningunha Administración.

"Eles mesmos recoñeceron que non teñen proxecto nin saben canto vai custar", insiste Rafa Domínguez, que engade en que en cinco anos "non fixeron absolutamente nada" e agora, "despois de anuncios constantes que xamais se cumpriron, case a anuncio por ano", presentan unha idea e uns debuxos que se basean en escavacións no centro histórico e construción de túneles en espazos fortemente protexidos,

O líder popular puxo especial énfase nas declaracións do vicepresidente do BNG, César Mosquera, que anunciou que a rehabilitación estaría en obras a mediados de 2021. "Parece mentira que Mosquera, que leva case 30 anos nas cadeiras de brazos da Deputación e que sabe como funciona un proxecto destas características, atrévase a dicir que haberá obras en ano e medio. Sabe que é imposible. Está a enganar á xente para tapar a súa parálise desde 2015".

O líder 'popular' reclamou un proxecto realista, executable que non converta a rehabilitación nun plan faraónico.