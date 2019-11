Os concellos de Caldas e a súa contorna preparan un novo plan de emprego para cen persoas

O Concello de Moraña, Cuntis, Portas, Barro e Caldas de Reis acaban de abrir o proceso de contratación do persoal que atenderá a cuarta edición do Programa Integrado de Emprego recentemente concedido pola Xunta para facilitar a empregabilidade nesta zona.

As bases deste proxecto, que se desenvolverá ata outubro do 2020, para optar ás tres prazas de técnicos, que exercerán como titores de emprego; e unha de administrativo publicáronse este luns e os interesados en optar a algunha delas dispoñen de cinco días hábiles para presentar a súa solicitude no Rexistro do Concello de Cuntis. As contratacións, despois de analizar toda a documentación, efectuaranse a próxima semana.

No referente aos participantes, este programa está orientado a persoas menores de 30 anos ou maiores de 45. Poderán inscribirse nas oficinas dos concellos participantes ou por vía telefónica. Este plan de emprego dispón dun centenar de prazas e outorgará unha bolsa de cinco euros diarios aos beneficiarios por cada sesión de orientación ou formación na que participen.

O obxectivo mínimo que se marca a Xunta, promotora desta iniciativa, é que polo menos o 39 % dos asistentes rematen o plan cun posto de traballo. En accións similares anteriores, a cota de inserción alcanzou o 75 %.

“Cremos que se trata dunha iniciativa moi interesante porque ten uns elevados índices de inserción, que é o que queremos a través da mellora da formación e da empregabilidade dos nosos veciños”, declarou a alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, que aproveitou a organización deste programa para destacar a continua baixada do paro no seu municipio durante os catro últimos anos.