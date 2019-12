Comeza un novo programa integrado de emprego para os concellos de Cuntis, Caldas de Reis, Barro, Moraña e Portas

Os alcaldes dos concellos de Cuntis, Caldas de Reis, Barro, Moraña e Portas reuníronse este xoves nas instalacións do Centro de formación ocupaciónal A Ran xunto co coordinador dos proxectos de emprego do Concello de Cuntis, José Antonio Sánchez, para falar do novo programa integrado de emprego que empezou a funcionar o pasado día 2.

Estase a facer por parte das técnicas do programa unha preselección nos distintos municipios, o obxectivo é seleccionar un total de cen persoas para o desenvolvemento do programa de emprego.

Especialmente se necesitan persoas menores de 35 anos polo cal os responsables destes proxectos de emprego animamon a que chamen ou se dirixan ao Centro de Formación Ocupacional de A Ran de Cuntis ou chamando ao teléfono 986 54 87 08.

Estes programas contaron ata o momento cunha grande aceptación na poboación dos concellos integrantes e tiveron unha moi boa inserción dos participantes no mercado laboral.

Este programa esta cofinanciado polo Servizo Público de Emprego Estatal e pola Xunta de Galicia e os concellos, por un importe total de 312.500 euros.