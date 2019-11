RADIO.- Chamoute algún líder político coa súa propaganda electoral?

Como no ámbito comercial, as formacións políticas agudizan enxeño para facer chegar as súas mensaxes aos consumidores/electores. As propostas tradicionais poden resultar ineficaces así que as novas tecnoloxías son unha ferramenta fundamental. Pero, ata onde poden chegar?, en que punto pódese considerar que hai unha invasión da privacidade ou un uso indebido dos datos persoais?

Expomos en PontevedraViva Radio este tipo de cuestións ao avogado Evaristo Estévez por mor de accións de campaña como as que está a levar Más País (e que xa usou con Máis Madrid) programando chamadas automáticas que deixan mensaxes nos contestadores telefónicos.

Como lembramos neste Cara a Cara hai un ano aprobábase a LOPDP (Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais) na que os partidos políticos blindaron as súas posibilidades propagandísticas diferenciándose por exemplo, das comunicacións comerciais ou permitindo con fins electorais o acceso a datos que estean en fontes de acceso público, como poden ser as Páxinas Brancas.