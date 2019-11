A tradicional pegada de carteis abre a campaña para as segundas eleccións xerais de 2019

Nas últimas eleccións, os nacionalistas quedaron ás portas do Congreso por un puñado de votos, pero agora teñen confianza en lograr a acta por Pontevedra. Así, destacoua ilusión e a esperanza coa que afrontan esta campaña para "sacar adiante este proxecto e que Galiza recupere a voz no Congreso.

Na Alameda tamén pegaron carteis Galicia en Común-Unidas Podemos, forza política que repite cartel liderado por Yolanda Díaz. A número 2, Ángela Rodríguez-Pam, participou no acto pontevedrés despois de que, pola tarde, as dúas estiveran nun acto cos candidatos das catro provincias galegas no que se reivindicaron como "as garantes dun goberno de esquerdas no que o noso país esté presente no centro das accións políticas, con voz e decisión propia".

No caso do resto das candidaturas, non se achegaron ata a Alameda, pero si teñen previstos actos de campaña en Pontevedra partidos como Cidadáns, que de cara ao 10 de novembro repiten candidatura encabezada pola viguesa Beatriz Pino.