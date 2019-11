Ana Pastor, candidata por Madrid, pero envorcada na campaña en Pontevedra

A ex ministra e ex presidenta do Congreso, Ana Pastor, xa non é nas próximas eleccións do 10 de novembro candidata do PP pola provincia de Pontevedra, como sucedeu nos pasados comicios do 28 de abril e nas anteriores citas coas urnas, senón que concorre como número 2 de Pablo Casado na provincia de Madrid. A pesar deste cambio de papeleta, non quixo descoidar a súa cidade e a súa provincia de adopción e este sábado pediu o voto para o seu partido na cidade de Lérez.

Ana Pastor realizou un paseo polas rúas de Pontevedra acompañada pola cabeza de lista pola provincia, María Ramallo; o presidente provincial, Alfonso Rueda, e o presidente local, Rafa Domínguez; así como outros concelleiros e ex concelleiros da formación conservadora na cidade.

Con motivo deste acto, a candidata aclarou que segue "representando os intereses de Galicia" e Galicia é unha das comunidades que "máis sufriu" o goberno de Pedro Sánchez. "Quitounos o diñeiro que era noso e séguenos debendo diñeiro aos galegos", afirmou, en referencia aos 700 millóns que o Goberno central se negaba a abonar á comunidade autónoma.

Nese sentido, Pastor insistiu no desprezo do PSOE cara a Galicia e, como exemplo, falou dos Orzamentos Xerais do Estado que non puido aprobar. Nesas contas, segundo sostén, "quitábannos un 30% en investimentos mentres a Cataluña aumentábaselle case o 50%".

Fronte a esta situación, anunciou que o primeiro que fará o Partido Popular será aprobar os Orzamentos e "devolver a Galicia o que nunca se lle tiña que quitar"

A cabeza de lista por Pontevedra, María Ramallo, pediu o desbloqueo da situación política. Asegurou que a poboación está "aburrida" e valorou que os problemas importantes do país, como Cataluña e a economía, "non se poden pospoñer máis tempo".

A nova papeleta de Ana Pastor estivo moi presente neste acto político e María Ramallo mesmo chanceou asegurando que "prestámola temporalmente para ser a número 2 por Madrid" porque "é bo para o partido polo que o seu traballo e a súa figura representan"

Tamén o presidente provincial, Alfonso Rueda, lembrou que Pontevedra foi sempre a provincia de Ana Pastor e amosouse convencido de que o "bo resultado" do PP en Pontevedra "tamén será o seu resultado e alegrarase igual que co bo resultado en Madrid".