María Ramallo substituirá a Ana Pastor como candidata do PP por Pontevedra

María Ramallo y Alfonso Rueda © Cristina Saiz

A actual alcaldesa de Marín, María Ramallo, é a persoa elixida polo Partido Popular para ocupar o oco que deixa Ana Pastor e será a cabeza de lista da candidatura ao Congreso que os populares presentarán ás eleccións xerais do 10 de novembro.

Tras confirmarse que o líder nacional do PP, Pablo Casado, levaba a Pastor, a aposta dos populares pontevedreses desde hai anos, como número 2 por Madrid, o partido necesitaba unha persoa de garantías para substituíla. Atopárona na figura de María Ramallo, alcaldesa de Marín desde maio de 2011.

O PP confía no tirón electoral dunha muller que, nas últimas eleccións municipais, obtivo unha folgada maioría absoluta no seu municipio, ao facerse con quince dos vinte e un edís en xogo. "É a alcaldesa máis votada de Galicia", destacou o presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda.

"Para calquera outro partido sería un contratempo quedar sen candidata, pero para nós é unha oportunidade", sinalou Rueda, que cre que María Ramallo será unha substituta "á altura" dunha Ana Pastor que, coa súa designación por Madrid, recibe un "recoñecemento" á súa "traxectoria e prestixio". Desde a súa nova responsabilidade, dixo, terá "moi presente" á provincia de Pontevedra porque "sempre exerceu de pontevedresa".

Os populares de Pontevedra, segundo o seu presidente, "acertamos na elección" da rexedora de Marín como candidata ao Congreso, cargo que compatibilizará coas súas responsabilidades como deputada. Ese feito, que poida seguir como alcaldesa, foi unha" peza fundamental" para que Ramallo dese o paso.

A alcaldesa mostrouse "encantada" coa acollida que lle brindaron os seus compañeiros e "impresionada" ante o reto "inesperado" que se lle presenta por diante e o pouco tempo que tivo para decidir se daba o paso. "En política hai que saber tomar as decisións con rapidez", dixo tras a reunión do comité electoral do PP, celebrada este luns en Pontevedra.

María Ramallo, que lembrou que ten experiencia no Congreso -foi deputada entre 2009 e 2011-, prometeu "ganas, coñecemento e ilusión" para exercer a súa nova responsabilidade política, para a que espera "estar á altura das circunstancias". Desde agora mesmo, engadiu, ponse "a disposición" de todo o partido para defender en Madrid os intereses da provincia.

Ramallo, que explicou que "sei que todo isto é polos excelentes resultados que lles debo a todos os marinenses", asegura que a súa presenza en Madrid non supoñerá un problema para a actividade do goberno municipal de Marín, onde existe un equipo de xente "moi experimentada" e que xestionan "áreas moi definidas". A todos eles, ademais, pediralles "máis implicación" para cubrir as súas ausencias.

CAMBIOS NAS LISTAS AO CONGRESO E AO SENADO

O de María Ramallo non é o único cambio que o PP fará nas súas candidaturas ao Congreso e ao Senado con respecto ás eleccións de abril. Á Cámara Baixa, tras a alcaldesa de Marín, presentaranse Diego Gago (2), Javier Bas (3), Elena Suárez (4), Juan Manuel Constenla (5), Miguel Ángel García González (6) e Ana Cristina Pérez (7).

Pola súa banda, os populares tamén cambian a súa cabeza de lista ao Senado. Será o ex conselleiro de Industria, Javier Guerra, que tras os seus 'coqueteos' con Cidadáns volve a primeira liña política co PP. Xunto a el irán a pontevedresa Pilar Rojo e Santiago Rodríguez Dávila.