O sector da moda, protagonista dos novos premios de AJE

A XXXIV edición do Premio Xove Empresario do Ano da Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra xa tiña desde a súa concepción un marcado protagonismo do sector da moda, pois Florentino Cacheda, fundador da firma de moda Florentino, foi a persoa elixida para o seu premio honorífico 2019, pero a gala celebrada este xoves no Pazo dá Cultura pontevedrés aínda aumentou ese protagonismo para un sector puxante na provincia, pois as firmas locais Coosy e Beflamboyant Brand lograron os premios nas dúas principais categorías, emprendedor e empresario.

A empresa de moda téxtil Coosy logrou o Premio Novo Empresario 2019 e a marca de calzado Beflamboyant Brand, o Premio Novo Emprendedor do ano. Os accésit á creación de emprego, á innovación do ano e á responsabilidade social empresarial foron para Cognitiva, Versos de ARuda e Bonobó.

O acto de entrega de premios contou coa presenza de autoridades locais e autonómicas como o alcalde de Ponteveda, Miguel Anxo Fernández Lores, e o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo insistiu na importancia do traballo conxunto entre administracións e emprendedores para seguir xerando emprego e riqueza e fixo fincapé en que a creación de empresas e o desenvolvemento das ideas empresariais precisan dunha contorna marcada pola estabilidade que o facilite.

Tras felicitar aos premiados, destacou o labor de asociacións como AJE Pontevedra, que recoñecen a responsabilidade social empresarial, a creación de emprego e a innovación, poñendo de manifesto que Galicia alberga grandes historias de éxito empresarial que hai que reivindicar para seguir construíndo a “cultura do emprendemento”.