Os novos empresarios esquivan a recesión con iniciativas ecolóxicas e tecnolóxicas

Encontro entre representantes de AJE Pontevedra e o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores © Cristina Saiz Alicia Montes e Jesús Rey, de AJE Pontevedra, con Miguel Anxo Fernández Lores © Cristina Saiz

Tres integrantes da directiva da Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE); o novo presidente Jesús Rey, ademais de Alicia Montes e Pablo Currás, mantiñan un encontro este martes co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, para presentarlle a 24 edición do Premio Xove Empresario, que se concederá o próximo 31 de outubro no Pazo dá Cultura a partir das 20.30 horas.

Tras o encontro, o alcalde indicou que quere manter a máxima interlocución co empresariado de Pontevedra e destacou o labor que desenvolven as asociacións para ofrecer axuda ás empresas.

Jesús Rey explicaba que as novas xeracións de emprendedores da provincia están a promover iniciativas diferentes e citaba proxectos de exportación de produtos ecolóxicos, de venda de calzado tamén ecolóxico e de tecnoloxías. O presidente de AJE Pontevedra afirmaba que os actuais novos empresarios viven nunha crise constante e adoptan unha nova actitude para facer fronte a un mercado que está a cambiar continuamente.

Precisamente este ano AJE Pontevedra concederá o premio honorífico a Florentino Cacheda, un referente empresarial do mercado téxtil en Galicia. Un home que agora segue a traballar co seu fillo, sinalou Jesús Rey, e mantendo a sede da súa entidade en Lalín, sendo un exemplo para os novos empresarios.

Este ano concédese o premio Xove Empresario cunha dotación dun cheque económico para gastos de consolidación de 500 euros, dunha oficina no polígono industrial de Barro-Meis durante un ano, ademais dun computador persoal HP e dun cheque de 6.000 euros en formacións

O Xove Emprendedor estará dotado dun cheque económico para gastos de constitución de 500 euros, con espazo durante un ano nun viveiro do consorcio da Zona Franca de Vigo, un computador persoal e un cheque de 6.000 euros en formacións.

Polo momento, presentáronse xa unha decena de candidaturas, que tamén poderán optar a un accésit de innovación ou ao de creación de emprego ou tamén ao novo de responsabilidade social empresarial.