Os hoteis de Sanxenxo rexistraron en setembro un récord de pernoitas

Indicadores de hoteis © Mónica Patxot

Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) os hoteis de Sanxenxo sumaron 122.971 pernoitas en setembro, superando en 1.700 a cifra do ano pasado e en 4.022 o dato de 2017.

Atendendo aos datos dos últimos 7 meses (o INE non publica datos de xaneiro e febreiro) este ano 2019 atópase preto de superar o récord que supuxo o ano 2017.

Así, este ano, desde marzo a setembro, Sanxenxo suma corenta e nove mil pernoitas máis que no mesmo período de 2018.

O cuarto trimestre do ano e, especialmente as pontes, van ser clave para comprobar se 2019 é capaz de igualar e mesmo superar as cifras do ano récord 2017. O que xa é seguro é que superará amplamente os datos de 2018.

Outra das conclusións que se derivan dos datos dos tres últimos anos é que a tempada de alta ocupación hostaleira xa non se limita aos 2 meses de hai dúas décadas, abarca os 4 meses do verán.