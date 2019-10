O PP cualifica os orzamentos da Deputación como "anti provincia e anti concellos"

Os portavoces do Partido Popular na Deputación, Jorge Cubela e Pepa Pardo, analizaron os orzamentos da administración provincial para o próximo ano cualificándoos como "anti provincia e anti concellos".

Jorge Cubela asegura que no grupo provincial do Partido Popular "non entendemos os aires de satisfacción que mostran desde o goberno bipartito da Deputación".

Entre outras críticas reprocharon que no orzamento increméntanse as partidas destinadas a gasto corrente, e a "persoal e asesores", e tamén hai "máis gasto en promoción da persoa da presidenta da Deputación", asegurando non entender porque Carmela Silva, "segue ensimesmada coa súa xestión".

Segundo dixo o portavoz do grupo provincial do PP "estes orzamentos seguen a fomentar o desequilibrio da provincia de Pontevedra".

Ademais lamentou que para a súa elaboración "unha vez máis" non se contase "nin cos concellos, nin cos colectivos" e insistiu en que "para o único que foron feitos é para a promoción política do goberno bipartito, coa gran desaparición do BNG".

O Partido Popular destacou que as contas da Deputación para 2020 non inclúen solucións para a comarcalización dos parques de bombeiros de Pontevedra e Vigo, tamén advertiron que "baixan os orzamentos para o Plan Concellos".

Jorge Cubela lamentou que o orzamento contemple "moita propaganda" destinada a "autobombo" da presidenta, da que dixo que "Carmela Silva aplica a lei do máis forte como esencia da súa xestión".

En resumo, o PP tachou os orzamentos da Deputación de "fogos de artificio" porque "a súa execución non chega ao 50%", aseguraron.

Os populares chamaron a atención tamén á presidenta da Deputación de Pontevedra pola "falta de respecto" que, ao seu xuízo, supón que Carmela Silva non compareza ante o Parlamento de Galicia para render contas deste orzamento "isto demostra o pouco nivel e o pouco talante que ofrece o goberno bipartito", concluíron.