Pontevedra lembra ás vítimas do franquismo no día da exhumación do ditador

Acto do PSOE en recordo das vítimas do Franquismo o día da exhumación do ditador © Cristina Saiz Acto do PSOE en recordo das vítimas do Franquismo o día da exhumación do ditador © Cristina Saiz Acto do PSOE en recordo das vítimas do Franquismo o día da exhumación do ditador © Cristina Saiz

O Partido Socialista da provincia de Pontevedra, con motivo da exhumación do ditador Francisco Franco, organizou na rúa 12 de Novembro, xunto ao monumento aos fusilados aquel día do 1936, unha homenaxe ás vítimas de franquismo.

Baixo un intenso chuvieiro e coa presenza de familiares das vítimas e simpatizantes do socialismo, representantes da agrupación provincial pronunciaron discursos en condena do réxime do 36 e en defensa das liberdades e a memoria dos represaliados para logo realizar unha ofrenda floral aos pés do monólito no que están gravados os nomes dos dez pontevedreses asasinados aquela triste xornada.

As palabras de ledicia polo traslado do corpo de Franco do Val dos Caídos foron as máis repetidas polos cinco representantes do socialismo que interviñeron neste acto. "España acaba coa vergoña de ter un monumento para enxalzar a un ditador", declarou o secretario xeral do PSOE na provincia de Pontevedra, David Regades, ao comezo da xornada.

Despois de citar a aqueles dez fusilados o 12 de novembro de 1936 por "negarse a apoiar un réxime militar e golpista" e citar ao exconcelleiro Antón Louro, que promoveu a instalación deste monumento, Regades rematou dicindo que "o socialismo tiña unha ferida aberta que hoxe comeza a pechar".

A Amancio Caamaño, Telmo Bernárdez, Luís Poza, Paulo Novás, Germán Adrio, Benigno Rey, José Adrio, Víctor Casas, Juan Rico e Ramiro Paz, os dez fusilados en Pontevedra aquel día que dá nome á rúa na que se celebrou este acto; tamén os citou María Fernández, responsable de memoria histórica do PSOE na provincia. "É un acto de dignidade e de xustiza para as vítimas e a democracia", sinalou antes de condenar que no Valle dos Caídos existise "un mausoleo para vos gañadores e unha fosa para vos perdedores".

Un dos momentos máis emotivos do día foi o da intervención de Marica Adrio, sobriña do represaliado José Adrio e filla de Gonzalo Adrio, socialista que faleceu hai un ano sen poder ver a exhumación do ditador, lamentou a súa descendente.

A continuación tomou a palabra Maica Larriba, subdelegada do goberno e secretaria xeral da agrupación municipal do PSOE, para destacar este día como "un triunfo para os demócratas e un recoñecemento á dignidade dos que loitaron pola democracia".

O tempo para os discursos concluíu coas palabras do secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, que cualificou este día de "histórico" no que "o PSOE cumpre o seu compromiso cunha demanda exposta durante décadas pola sociedade civil". Despois de poñer en valor o papel do socialismo ao longo destes máis de corenta anos de democracia, Caballero falou de "ledicia contida ao lembrar vos momentos de falla de liberdade neste país".

Algo no que coincidiron a maioría dos políticos foi en destacar o papel do presidente do Estado en funcións Pedro Sánchez por cumprir a súa palabra e conseguir o traslado do ditador para que o Val dos Caídos deixe de ser un mausoleo no que "honrar ao ditador, mentres segue habendo miles de desaparecidos".

A choiva deu unha pequena tregua, que os socialistas aproveitaron para colocar unha coroa de rosas vermellas aos pés do monólito en sinal de recordo e respecto por todas as vítimas do franquismo.