O Día da Galiza Mártir vivirase por primeira vez no parque Amalia Álvarez de Pontevedra

Con motivo da celebración do Día da Galiza Mártir, o Concello de Poio presentou, durante a mañá deste martes, o acto que se vai a realizar o sábado 17 de agosto en Poio e Pontevedra.

A diferenza dos anos anteriores, o acto contará con dúas variantes.

Por unha banda, e como é habitual, ás 13:00 horas, realizaranse as intervencións da Fundación Castelao, da Fundación Alexandre Bóveda e do alcalde de Poio, Luciano Sobral. Posteriormente farase a ofrenda florar e a interpretación do Himno Galego. Todo iso, no monumento de Alexandre Bóveda situado na Caeira.

Ás 14:00 horas, celebrarase o habitual Xantar Galicia Mártir organizado pola Fundación Alexandre Bóveda e, ás 17:00 horas será a entrega do premio Galiza Mártir que este ano se lle dará a Telmo Comesaña, representante da Comisión de Recuperación da Memoria Histórica de Vigo, que loitou en todo o conflito da Cruz franquista do Castro en Vigo e que o Concello reconverteu nun monumento democrático.

A entrega dese obsequio realizarase no parque Amalia Álvarez de Pontevedra, cambiando de lugar con respecto ao ano pasado con motivo de "homenaxear a Amalia polo legado que transmitiu a toda a sociedade" e de "recoñecer a súa labor e a súa figura dentro do movemento memorialístico", explicou Ernesto Vázquez, secretario da Fundación Alexandre Bóveda.

Despues da entrega do premio, realizarase a habitual misa na capela de San Amaro ás 18:30 horas e ás 19:00 a ofrenda cívica no sartego de Bóveda.

Un ano máis, con este acto queren "reivindicar a memoria e a figura de Bóveda en representación de todos os mártires galegos que perderon a súa vida e foron vítimas do réxime franquista", explicou Marga Caldas, concelleira da Memoria Histórica.

É por iso que o parlamentario do BNG, Luís Bará, rexistrou unha proposición para Institucionalizar o 17 de agosto como 'Día da Galiza Mártir' para honrar a Bóveda e a todas as persoas perseguidas e asasinadas polo franquismo en Galicia afirmando que "ignorar esta data supón un desprezo absoluto a Alexandre Bóveda e a todo o que simboliza".