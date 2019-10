Un home confesa que abusou da filla menor do seu compañeiro de piso e elude entrar en prisión

Un home veciño da comarca do Morrazo librarase de entrar en prisión a pesar de recoñecer que fai xusto tres anos, en outubro de 2016, abusou da filla do seu compañeiro de piso, menor de idade nese momento e que sofre estrés postraumático por mor dos tocamentos aos que a someteu.

O home sentou no banco dos acusados da Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra este martes, pero previamente xa chegara a un acordo de conformidade coa Fiscalía polo que evitou a celebración do xuízo. Inicialmente enfrontábase a unha pena de cinco anos de prisión, pero finalmente será condenado coa súa conformidade a dous anos.

Para beneficiarse desa redución da condena, o home confeou os feitos e pagou á vítima unha indemnización de 13.000 euros. De feito, ese pago xa se fixo efectivo ao longo da mañá deste martes e o acordo non se asinou ata que o tribunal tivo constancia do ingresoa a favor da vítima.

En concreto, aplicóuselle dúas circunstancias atenuantes da responsabilidade criminal: reparación do dano e confesión tardía. Ademais dos dous anos de prisión, foi condenado a cinco anos de orde de afastamento da menor e outros cinco de liberdade vixiada.

A pena é inferior a dous anos de prisión e o home ten antecedentes, pero non computables a efectos de reincidencia, de modo que non entrará no cárcere. Tanto a Fiscalía como a acusación particular están de acordo con que se suspenda ese ingreso en prisión.

A sentenza aínda non se ditou, pero a condena é xa firme como autor dun delito de abuso sexual a menor de 16 anos e ningunha das partes acudidas recorreraa.

O home recoñeceu na sala de vistas o relato dos feitos da Fiscalía, segundo o cal abusou da filla do seu compañeiro de piso, que naquel momento estaba en plena adolescencia. Os pais da menor estaban separados e o acusado aproveitou a fin de semana que a nena quedaba co seu pai para actuar.

De madrugada "coa intención de satisfacer as súas máis reprobables instintos sexuais" e "aproveitando a confianza que a menor lle tiña", realizoulle tocamentos por baixo da roupa ata que a nena, ao darse conta, deuse a volta. Xa pola mañá volveu facer o mesmo e ese día tamén á hora da sesta.

Como consecuencia dos feitos, a menor sufriu trastorno de estrés postraumático e precisou para a súa curación de varias medidas facultativas e tratamento médico e psicolóxico. Actualmente está estabilizada, e cunha secuela de trastorno de estrés postraumático en grao leve .