Acusan un pontevedrés de abusar da filla do seu compañeiro de piso

Un novo caso de abusos sexuais chega á Audiencia de Pontevedra. A Fiscalía solicita cinco anos de cárcere e sete de liberdade vixiada para un pontevedrés que está acusado de abusar da filla do seu compañeiro de piso, unha nena menor de idade.

O caso, que procede do xulgado de instrución número 3 de Cangas, será xulgado o vindeiro martes 1 de outubro na sección segunda da Audiencia.

Ademais da pena de prisión e de liberdade vixiada, o fiscal esixe que o acusado indemnice á vítima con case 12.000 euros polos danos morais e as secuelas que lle produciu este episodio.

Os feitos, segundo recolle o escrito de acusación, producíronse en outubro de 2016 cando a nena pasaba unha fin de semana co seu pai, co que o acusado convivía desde a separación do seu amigo.

O fiscal explica que, de madrugada e coa intención de satisfacer as súas "máis reprobables instintos sexuais", aproveitou a confianza que tiña coa menor e, despois de que esta quedase durmida na súa cama, realizoulle tocamentos nas súas partes íntimas por baixo da roupa. A nena, ao darse conta, deuse a volta e o acusado cesou na súa actitude.

Estes episodios repetíronse pola mañá e na hora da sesta do día seguinte e, ante o rexeitamento da menor, o acusado non volveu tentar tocala.

Como consecuencia destes abusos, engade o fiscal, a nena sufriu diferentes trastornos psicolóxicos polos que foi atendida durante case un ano.

Dúas semanas despois dos feitos o xulgado de instrución número 2 de Cangas acordou unha orde de afastamento que aínda está vixente e que impide ao acusado achegarse a menos de 50 metros da nena.