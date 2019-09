RADIO.- Podcans: Razas si ou razas non? Os cans, nas mans do home

Os expertos sinalan que actualmente hai en todo o mundo máis de 300 razas de cans. Ata un 80% delas non existían hai apenas 130 anos. Son os animais con maior diversidade de tamaño, forma e carácter en todo o planeta. Isto é así ao ser a especie onde a man do ser humano máis interveu.

En Podcans analizamos esta semana o recorrente debate sobre as razas.

O adestrador canino Diego Álvarez teno claro. "Son partidario de potenciar determinadas características tanto físicas como psíquica a condición de que non vaia en detrimento de a saúde do can", explica no programa, pero rexeita absolutamente os cruces endogámicos.

Os cruces entre parentes provocan, segundo Álvarez, determinados problemas de saúde ou que determinados aspectos psicolóxicos dos cans, non desexados por moitos "donos" transmítanse xeración tras xeración favorecendo abandonos e sacrificios.

En Podcans, ademais, propoñémosvos como cada semana a adopción dun can. Neste caso, trátase de Choco, un animal de apenas un ano e que segundo os seus coidadores, a Canceira de Poio, é juguetón, cariñoso e ten moita enerxía. Os interesados en adoptalo poden chamar ao teléfono 620 14 60 33.

