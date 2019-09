RADIO.- Que aprendiches durante o primeiro ano de Podcans?

Tyson atopou adopción © PontevedraViva

Vinte e catro podcast subíronse a PontevedraViva Radio no último ano para aprender a "facer felices aos cans". É a filosofía coa que o educador canino Diego Álvarez arracaba Podcans.

Nese primeiro ano de programas que aprendiches para facer máis feliz ao teu can?. É a pregunta que se expón neste aniversario. E como nunca é tarde para conseguir ese obxectivo, lembra no último podcast que "ante a decisión de vivir cun can, é fundamental informarse sobre esa convivencia e esa comunicación". Así que podes escoitar estes podcast para saber que é a dominancia, os sinais de calma, a protección de recursos, como ensinar condutas correctamente, a aprendizaxe asociativa...

Tamén, no repaso que fai Podcans, Diego Álvarez falou de cans potencialmente perigosos, de falsos mitos sobre os cans, características da especie, do estrés nos cans, como ensinarlles xogos de olfacto. Doutra parte, nalgún programa lembrou que os cans non han de ser un agasallo, menos cando hai cans en protectoras que buscan acollida ou adopción.

Ese último é un dos apartados deste programa; as imaxes que acompañan cada podcast corresponden a un animal que require esa acollida ou adopción. Tal foi o caso de 'Tyson' que tras aparecer nun dos Podcans, atopou unha familia adoptiva. Desta vez, como no primeiro dos Podcans, facemos a excepción de Bella, que é a cadela que vive co educador canino deste programa.