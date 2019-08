RADIO.- Podcans: E ti, que lle dás para comer ao teu can?

Diego Álvarez, educador canino de Podcans, introdúcenos na cuestión da alimentación dos cans. Comida natural ou pensos?. Dado que a temática é extensa, dedica este programa e o seguinte a explicar e recomendar cal é a alimentación canina máis saudable. Para esta ocasión, aborda primeiro a fisioloxía do can; para entender que é o que mellor e peor dixiren e como o fan tendo en conta o funcionamento dos seus órganos.

En canto aos pensos, sabías cal é a súa orixe e por que o seu destino para alimentación canina? Se o descoñeces, as respostas están no podcast de PontevedraViva Radio, así como os compoñentes, naturais e artificiais cos que se elaboran. De igual forma, se tes un can e aliméntalo a base de pensos, pode ser importante escoitar as consecuencias que - a medio e longo prazo - pode supoñer para o animal e que Diego Álvarez explica.

Se calquera dúbida xórdeche escoitando Podcans podes enviar un correo electrónico a podcans@gmail.com, de forma que será respondido no seguinte programa. Como é habitual a imaxe de cada edición vai acompañada dun can ou gato que require adopción ou acollida. Esta vez, recupera a unha cadela que continúa sen recibir nin acollida nin adopción: 'Pecas'.

Esta cadela ten ano e medio e está castrada. 'Pecas' é moi sociable con persoas e outros animais, é xoguetona e ten paixón pola auga. As persoas interesadas deben contactar con Cadeliños.