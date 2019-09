Vaipolorío denuncia unha nova vertedura no río Gafos procedente das obras da A-57

Vertedura procedente das obras da A-57, segundo denuncia Vaipolorío © Asociación Vaipolorío

Vaipolorío, a asociación pontevedresa que ten como finalidade a promoción, limpeza e mantemento do río dos Gafos, denunciou publicamente nas últimas horas a presenza dunha nova vertedura nun tramo do río na contorna do monte da Fracha.

Segundo esta asociación, trátase dunha nova vertedura causada pola empresa que realiza as obras de construción da A-57. O colectivo sinala que tentaron alertar ao servizo de Emerxencias do 112 Galicia. Con todo, despois de varias chamadas desistiron ao comprobar que todos os operadores atopábanse ocupados.

O colectivo xa denunciou en varias ocasións, ao longo de 2017 e de 2018, diversas actuacións que afectan a contorna natural do leito do río. Culpan á empresa que realiza as obras da autovía, nas parroquias de Tomeza e de Marcón, destas verteduras e de escorrentías que causaron danos en afluentes do Gafos.