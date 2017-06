As obras da A-57 tinguen de branco o cauce do Gafos

Vertudura no río dos Gafos © PontevedraViva

Membros da Asociación ambientalista Vaipolorío informaron dunha vertedura ao cauce do río dos Gafos producida este mércores ás 19,18 horas.

Os ecoloxistas foron alertados por una veciña de Tomeza da localización da vertedura no río Pombal, afluente do río Tomeza (Gafos) o que puxeron en coñecemento do 112 Sos Galicia.

Persoal de Augas de Galicia acudiu ao lugar e tomou mostras da auga.

Este xoves ás 8,30 horas a vertedura era totalmente visible dende a rúa Xeneral Rubín chegando á ría de Pontevedra.

Dende Vaipolorío aseguran que esta vertedura de terra e lodos "provén das obras de construción da Autovía A-57" que discurre polo Monte da Fracha.