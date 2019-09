Unha trintena de alumnos de Medicina realizan as súas prácticas en Montecelo e o Provincial

Trinta e dous estudantes de sexto de Medicina da Universidade de Santiago iniciaron o seu curso académico no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Responsables da dirección deron a benvida no hospital Montecelo aos alumnos, que estiveron acompañados por varios representantes da comisión de docencia desta área sanitaria.

Ao longo da semana, este alumnos comezarán o seu plan de formación práctica, no que rotarán por diversos servizos especializados dos hospitais Montecelo e Provincial, do centro de especialidades de Mollabao e do centro de saúde de A Parda.

Divididos en dous grupos, os estudantes levarán a cabo rotacións reguladas e obrigatorias polos servizos de Pediatría, Obstetricia e Xinecoloxía, Psiquiatría, Medicina Interna, Urxencias, Cirurxía Xeral e Medicina Familiar, baixo a supervisión dos seus titores.

Así mesmo, tamén terán a oportunidade de achegarse a outros servizos do hospital, xa sexan da área médica, cirúrxica ou médico-cirúrxica, para finalmente ser avaliados ao remate do curso académico.

Este é o quinto ano no que no Complexo Hospitalario Universitario pontevedrés se impartirá de forma completa o último curso da especialidade, tras a súa declaración como hospital universitario en decembro de 2012.