Comerciantes da Rúa Real recollen sinaturas para reclamar a apertura peonil da ponte do Burgo

Decidiron pasar á acción cunha campaña de recollida de sinaturas para reclamar do Concello unha solución para que o tráfico peonil poida acceder por esa ponte á cidade mentres levan a cabo as obras da ponte do Burgo. Os comerciantes da Rúa Real e da contorna iniciaron este luns esa campaña coa que tentan presionar ao goberno local para que busque unha solución #ante a "gran perda" económica que, sinalan, están a sufrir.

O 8 de xullo pechábase o paso de peóns pola ponte do Burgo e, segundo denuncian, esta decisión que está previsto que dure ata outubro provocou o cambio de rutinas nas persoas que estacionan os seus vehículos nos aparcadoiros situados no outro lado do río. Iso provoca que esas persoas utilicen outras pontes e rúas alternativas, evitando pasar polo centro histórico.

Desde o Centro Comercial Zona Monumental xa se solicitou ao Concello que estudase a posibilidade de compatibilzar esas obras de reforma co acceso peonil. Os comerciantes afectados sinalan que ven reducidos os seus ingresos porque diminuiu a presenza de veciños da parroquia do Burgo e das persoas que empregan os aparcamentos na contorna de Pasarón.