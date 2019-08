A Unión de Consumidores pide a consumo que investigue a cancelación do Maestral

O venres pasado, os organizadores do Maestral Music Festival Sanxenxo, emitiron un comunicado onde dicían que a cancelación dos eventos previstos eran por "motivos ajenos a la organización del festival, e insalvables", afectando a numerosas persoas que quedaron sen poder ver en directo a grupos e artistas como Luar na Lubre, Pablo López, Pastora Adoitar ou Vanesa Martín.

Foi por iso que desde Ataquilla.com, plataforma desde a que se puideron comprar as entradas, anunciouse mediante un correo electrónico que os asistentes poderían reclamar o importe abonado polas entradas a través da páxina, advertindo que non se reembolsaría o prezo pago polas entradas ata que a organización "realice el ingreso del importe".

Ante este problema, a Unión de Consumidores de Galicia empezou a recibir consultas e queixas dos asistentes ao festival. É por iso, que consideran necesario tramitar ante as autoridades de consumo as solicitudes das persoas afectadas para que leve a cabo unha investigación dos feitos xa que, moitas delas, non só quedaron sen poder ver a actuación a dous días da mesma, senón que realizaron reservas para trasladarse e quedar a durmir en Galicia, servizos que en moitos casos non se chegaron a materializar.