O PSOE pide explicacións a Telmo Martín pola cancelación do festival Maestral

O grupo municipal do PSdeG-PSOE de Sanxenxo pide ao alcalde da localidade, Telmo Martín, que dea explicacións polo sucedido co Festival Maestral, que se acabou cancelando tras acumular multitude de problemas e queixas, e que esixa á empresa indemnizacións polo "irreparable dano" causado á 'marca Sanxenxo'.

Os socialistas recoñecen que o evento non o organizaba o Concello, senón unha empresa privada,pero consideran que o goberno local é responsable de "velar polo cumprimento das obrigacións da empresa beneficiaria".

A líder local do PSOE, Ainhoa Fervenza, insiste, ademais, en que este festival foi unha "aposta persoal" de Telmo Martín, que, segundo sostén, primeiro tentou organizalo desde o concello e finalmente concedeu a xestión a unha empresa privada porque era necesario facer un proceso de pregos de contratación.

Ademais, critican que o alcalde anotouse o tanto e apoiou con vehemencia o evento mentres todo foi ben, pero "agora que as cousas torcéronse trata de desvincularse por completo".

A socialista considera que a suspensión deste festival xerará desconfianza a aquelas empresas que se puidesen plantear organizar algún evento privado no municipio e provocará receo aos usuarios dos mesmos e engade que as consecuencias da cancelación van moito máis alá do evidente prexuízo causado ás persoas que compraron as súas entradas, pois moita xente reservou voos e hoteis para facer coincidir a súa estancia nas Rías Baixas coa celebración do festival.

Os provedores do Maestral crearán unha plataforma para esixir o pago dos seus servizos e aseguran que hai máis de 600.000 euros pendentes da cobranza que esixirán á empresa organizadora a través dun burofax.