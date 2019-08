O Armadiña Rock terá dous "Puntos Lila" contra as agresións machistas

O Festival Armadiña Rock de Combarro contará con dous Puntos Lila formado por un equipo multidisciplinar coordinado por axentes e promotoras de Igualdade, que ofrecerán información, asesoramento e axuda sobre onde acudir e que facer en caso dunha agresión sexual.

Estarán situados na Praza da Chousa e na zona de acampada, na Seca.

Así o explicou a concelleira de Igualdade e Benestar Social de Poio, Silvia Díaz, este martes en rolda de prensa, xunto a Almudena Acuña, membro da organización do Armadiña, e as traballadoras do Centro de Información á Muller, Alejandra Zapata e Lida Forzanes.

O propósito destes Puntos Lila é facer fincapé na sensibilización para previr as violencias machistas, polo que se aproveitará para distribuír información da campaña da Deputación de Pontevedra e da Xunta. Ambas as institucións cederán carpas para repartir material informativo.

DECÁLOGO DE BOAS PRÁCTICAS

O Festival Armadiña Rock insistirá entre todos os "festivaleiros" no seguimento do Decálogo de Boas Prácticas, que incide en tres alicerces fundamentais: Limpeza, sustentabilidade e respecto.

A organización tamén sinala que "preferimos que non fagas botellón, máis en todo caso recolle os envases" e piden "respectar o descanso da nosa veciñanza" e que "utiliza os sanitarios da organización" mesmo lembran que "se bebes, non conduzas; é un delito legal, moral e mortal".