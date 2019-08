Xosé Constenla, pregoeiro e músico en acústico no Armadiña

O músico Xosé Constenla © Ateneo Santa Cecilia de Marín

Entre as grandes novidades que presenta este ano o Festival Armadiña Rock atópase a inclusión dun pregón a cargo do músico e escritor Xosé Constenla.

A actividade está programada para o xoves 22 ás 20:00 horas na Rúa Cega, en Combarro e tras ela, o artista realizará un concerto acústico onde fará un percorrido por todos os seus traballos onde converxen jazz, country ou blues.

A programación oficial para o festival deste ano é:

O venres 23 de agosto comezará a xornada ás 17:30 co coloquio 'Música e revolución' na Praza da Rualeira. Pola súa banda, na Praza de San Roque celebrarase a partir das 18:30 o concerto infantil de Uxía Lambona e Banda Molona.

As rúas do recinto histórico de Combarro encheranas de música a partir das 19:30 as Pandeiretas de Ronsel e Armadiña. Máis tarde, ás 20:00 na Praza da Chousa realizarase a primeira sesión de Circo na Chousa con Asacocirco e a partir das 21:30 horas empezarán na mesma praza as actuacións de High Paw, Heredeiros da Crus, Nave e Bastards On Parade.

O sábado 24 será outro día cheo de actividades onde a música empezará ás 12:00 con Pinguela Terra de Montes que percorrerá o centro de Combarro. Unha vez finalice, será a quenda da Sesión Vermú que a amenizará Falperrys a partir das 13:00 na Praza da Rualeira.

Tras o descanso para comer, ás 16:00 horas actuará Beti da Church que dará paso a Sote ás 17:45 e a The Tetas Van ás 18:30 na mesma praza.

Ás 17:00 tamén se realizará unha acampada a cargo da Banda do patio e as actividades infantís enfocadas dentro do Armadiña Kids. Todas elas serán na zona de acampada.

Pola súa banda, Brassica Rapa percorrerá o centro de Combarro en dúas quendas. A primeira será a partir das 17:30 e a segunda a partir das 20:00 horas.

Ás 17:30 tamén se realizará o coloquio ' Festivais galegos creados por colectivos sen ánimo de lucro' no Peirao da Rúa. Ás 19:30 volverá o Circo na Chousa con Patty Diphusa que actuará na Praza da Chousa.

Pola noite chegará a quenda de Dubioza Kolektiv, TAB, Familia Caamagno, Balkan Bomba, DKTC e Os Xinetes do Trópico na Praza da Chousa que igual que o primeiro día, empezarán a tocar ás 21:30 horas.

O último día, o domingo 25 será a quenda da Ukestra do Medio que a partir das 13:00 horas encargarase de poñer o peche ao festival.