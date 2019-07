Alfonso Rueda insiste en que a dragaxe do Lérez vai facerse con todas as garantías ambientais

Se nas últimas horas, a Asociación pola Defensa da Ría (APDR) e Ecoloxistas en Acción criticaban a ambigüidade da Xunta de Galicia sobre o lugar en que se depositarán os sdimentos que se retiren na operación de dragaxe do Lérez, este luns o vicepresidente da administración autonómica, Alfonso Rueda, garantía que se tomarán todas as medidas ambientais necesarias para este proceso.

Rueda afirmou que se trata dunha intervención "necesaria" e apuntaba que o máis fácil sería non facer nada e así evitar problemas, pero a Xunta entende que ten que acometer estes traballos de eliminación de lodos no fondo da ría e na desembocadura do Lérez. Neste sentido, confirmou que se levará a cabo con todas as garantías ambientais e cos investimentos necesarios.

Asegura que a actuación vai levarse a cabo con todos os "informes necesarios" e asumindo os prazos que marquen os técnicos. E aclarou que se trata dunha dragaxe que non ten como obxectivo "prexudicar a ninguén". Tamén insistiu en que a conselleira de Medio Ambiente xa tiña afirmado que os sedimentos serán depositados nun espazo que non cause problemas de carácter ambiental.