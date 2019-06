ENCE exhibe músculo en Pontevedra cunha reivindicativa macrofesta na praza de touros

Miles de persoas participaron na festa organizada pola empresa Ence na praza de touros de Pontevedra para celebrar o quinto aniversario da concesión do selo ambiental Nordic Swan e da distinción 'Ouro' da Comisión Europea pola calidade ambiental da súa fábrica de Pontevedra.

Ao evento, que tivo un carácter lúdico e reivindicativo, acudiron traballadores de Ence -e familias- e das súas empresas auxiliares, transportistas ou subministradores forestais ou representantes de institucións, asociacións empresariais e entidades sociais e culturais da cidade.

O selo Nordic Swan, segundo lembraron os responsables da compañía, é un certificado ecolóxico impulsado polos países nórdicos que garante que a fábrica que o recibe cumpre cos criterios ambientais máis restritivos do mundo.

Xunto coa conmemoración da obtención desta etiqueta de calidade, os asistentes defenderon a actividade da factoría pontevedresa, cuxa continuidade está ameazada por varios recursos xudiciais presentados ante a Audiencia Nacional contra a prórroga concedida polo Goberno de Mariano Rajoy.

Esta autorización permitiría a Ence ocupar terreos de Costas ata o ano 2073 e, ante as reclamacións do Concello de Pontevedra e de varios colectivos ecoloxistas, o executivo de Pedro Sánchez decidiu non defender a legalidade desta prórroga nos tribunais, despois de que a Avogacía do Estado optase por achandarse neste procedemento.

Durante a súa intervención, o director de Ence en Galicia, Antonio Casal, defendeu que o complexo industrial da compañía pasteira en Pontevedra mellora "amplamente" as normas e autorizacións ambientais "máis esixentes" e sinalou que "acabaremos por convencer a todo o mundo de que somos unha empresa exemplar".

Tras destacar os "incontestables" datos ambientais das súas instalacións, Casal lembrou que a ría de Pontevedra, desde a que opera Ence, é unha das "máis produtivas" de Galicia e que 24 das súas praias teñen a bandeira azul que certifica a calidade das súas augas, algo que ao seu xuízo sería "impensable" se a fábrica fose "contaminante".

"A ver se se enteran dunha vez os que non se queren enterar", subliñou.

A presidenta do comité de empresa das oficinas de Ence en Pontevedra, Ana Cedeira, advertiu pola súa banda que na súa loita polos postos de traballo que xera a compañía pasteira en Galicia "ninguén nos vai a parar, nin a calar e moito menos a fiscalizar".

Explicou que o "ruído" que fan con esta defensa é "cada vez máis sonoro e máis alto" e logrou a complicidade da cidadanía de Pontevedra porque "cada día que saímos á rúa", dixo, "recibimos ánimos e mensaxes do ben que o estamos facendo".

"Nós somos máis e eles cada vez menos. Iso é un triunfo", engadiu Cedeira, á que sumou o presidente do comité de empresa na fábrica, Ignacio Acuña, que asegurou que os traballadores pelexarán "ata o final" nunha loita que, vaticinou, "será longa e terá máis dunha batalla". Ante ela, dixo, "se realmente hai xustiza, gañarémola".

No acto tamén interveu o secretario da Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefroga), Jacobo Feijóo, que destacou a xestión forestal "sustentable" á que contribúe Ence e reclamou "ambición" para que a madeira se transforme en Galicia "deixando aquí" os postos de traballo, as cotizacións sociais e o valor engadido que xera esta actividade.

O presidente da Plataforma Pro Industria de Pontevedra, José Manuel Moreno, engadiu que se Ence tivese que cesar a súa actividade o impacto económico en Galicia sería comarca sería "incalculable", xa que reiterou que para xerar riqueza e emprego "é necesario que a industria exista".

Entre os asistentes atopábanse, entre outros, os responsables de CC.OO e UXT en Pontevedra, José Luis García Pedrosa e Ramón Vidal; o presidente da Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE), Jesús Rey; ou os concelleiros do PP en Pontevedra Pablo Fernández, Gerardo Pérez Puga, Juan Manuel Muñoz, Martín Martínez e Guille Juncal.

A festa de Ence, coma se dunha romaría popular tratásese, contou con postos de comida nos que os asistentes, que recibiron consumicións gratis, gozaron de hamburguesas, bocadillos variados, empanadas caseiras, mexillóns, bolos preñados, xeados artesanais ou bebidas de todo tipo.

Houbo ademais talleres con actividades infantís, un photocall á entrada e a agrupación tradicional Airiños de San Xulián (Marín) amenizou a entrada dos invitados á praza de touros. Iso si, non foi a única música que soou neste evento. A orquestra Capitol animou a velada facendo bailar ao público ata pasada a medianoite.