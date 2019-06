O asfaltado da rotonda de Uxío Novoneira obriga a pechar martes e mércores Eduardo Pondal

Rotonda entre Eduardo Pondal e Uxío Novoneyra © PontevedraViva Plan de tráfico © Concello de Pontevedra Plan de tráfico © Concello de Pontevedra Restriccións de tráfico © Concello de Pontevedra

O Concello de Pontevedra realizará o vindeiro martes e mércores, 18 e 19 de xuño, o asfaltado da rotonda de Eduardo Pondal, Uxío Novoneira e Gorgullón para nivelar a rotonda e recolocar o paso de peóns que une Eduardo Pondal con Virxe do Camiño.

Estes traballos obrigarán a pechar algunhas rúas e a realizar cambios substanciais na circulación doutras, polo que o Concello recomenda aos conductores que eviten empregar a zona agás que sexan residentes ou precisen realizar un servizo.

Estas obras están incluídas dentro da reforma da rúa Gorgullón que xa ten rematado o entronque coa rotonda, aínda que se atopa desnivelado. O propósito do asfaltado é manter o nivel da nova plataforma do Gorgullón con Eduardo Pondal, e tamén recolocar o paso de peóns que unirá Gorgullón con Virxe do Camiño, que estará máis próximo á citada rotonda.

Os traballos desenvolveranse en dúas xornadas: o martes será o fresado e o mércores o asfaltado. Entre as medidas máis destacadas está: o peche do carril de circulación de Eduardo Pondal en sentido saída da cidade; o peche de Xermán Adrio (agás para residentes); e na tarde do mércores, o cambio de sentido da rúa Profesor Filgueira Valverde e Joaquín Costa (entre Antón Fraguas e Cobián Areal) para garantir o acceso de vehículos de emerxencia á traseira do Hospital Provincial.

As restriccións serán de mañá e de tarde, e unha vez que conclúan os traballos de cada xornada volverase a abrir ao tráfico normal.

DISPOSITIVO DE TRÁFICO

O martes, 18 de maio, de 09:30 a 13:30 e de 15:00 a 19:30 horas, péchase o sentido circulatorio dende Augusto García Sánchez cara Eduardo Pondal. A circulación por Xermán Adrio Sobrido restrínxese e so se permite acceso e saída de garaxes. Permítese o sentido circulatorio por Eduardo Pondal cara a Praza de Galicia, circulando en contradirección na glorieta. Manténse aberto o acceso cara a rúa Uxío Novoneira no sentido normal da circulación.

O mércores, 19 de maio, de 08:30 a 13:30 horas, repítense as mesmas restriccións e permisos que na xornada anterior. De 15:00 a 21:00 horas, manténse o peche do sentido circulatorio dende Augusto García Sánchez cara Eduardo Pondal. A circulación por Xermán Adrio Sobrido continúa con restricións, e permítese o acceso e saída de garaxes. Péchase o acceso á rúa Uxío Novoneira dende a rúa Eduardo Pondal. Realízase a inversión da rúa Profesor Filgueira Valverde e do tramo de Joaquín Costa entre Antón Fraguas e Cobian Areal.

Para realizar estes traballos de tarde retírase o estacionamento da rúa Profesor Filgueira Valverde e da rúa Joaquín Costa, no tramo entre Antón Fraguas e Cobian Areal e habilítase unha parada provisional para o transporte público urbano (autobuses), na glorieta de Eduardo Pondal con Teixoeira.