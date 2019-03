Comeza a instalación do enlousado do Camiño de Santiago no Gorgullón

Obras na rúa Gorgullón © PontevedraViva

A reforma da rúa Gorgullón entra nesta semana nunha nova fase de traballos coa colocación da nova pavimentación. A empresa adxudicataria, E.C.Casas traballa nestes momentos rasanteando o terreo para colocar o primeiro enlousado no cruzamento coa rúa Eduardo Pondal.

O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.

Até o de agora as obras consistiron na substitución de todas as canalizacións soterradas, traballos que aíndan se suceden cara ao final da rúa, onde tamén se traballa na creación dunha nova praza e dunha nova entrada ao paseo do río Gafos.

O proxecto da reforma do Gorgullón, financiado polos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER), inclúe a construcción dunha plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen estacionamentos como nas rúas Michelena ou Peregrina, invértese o sentido de circulación, dúas vías transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras.

A empresa E.C.Casas foi a adxudicataria da obra cun orzamento de 1.258.629,17 euros e un prazo de execución de 8 meses. Entre as melloras presentadas pola empresa está a substitución do firme de asfalto por un lastro de 50x50 que aguantará o tránsito de vehículos, aínda que a rúa quedará de preferencia peonil.