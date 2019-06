Fernández Abraldes toma posesión como alcalde prometendo "traballar arreo" por Barro

Pleno de investidura do Concello de Barro © Concello de Barro Público asistente ao pleno de investidura do Concello de Barro © Concello de Barro Fernández Abraldes falando despois de ser elixido alcalde de Barro © Concello de Barro

José Manuel Fernández Abraldes foi elixido alcalde do Concello de Barro para os vindeiros catro anos. O BNG sumou nas pasadas eleccións dous edís máis que en 2015 acadando a maioría absoluta con 6 concelleiros. O PP ten 4 representantes e o PSOE quedou con José Sanmartín como único concelleiro.

Fernández Abraldes agradeceu a veciñanza de Barro a súa participación nos comicios, e aos seus compañeiros do BNG que lle escolleron para exercer o cargo de alcalde, e tamén "a todos os integrantes do anterior goberno, nomeadamente aos concelleiros do PSOE que nos acompañaron nesa etapa".

Sendo consciente do "gran compromiso" que representa xestionar os recursos da cidadanía o alcalde asegurou que iniciaun novo mandato "cargado de responsabilidade", máis aínda polo apoio maioritario da veciñanza o pasado 26 de maio.

O alcalde dixo que "seguiremos gobernando este concello coa man tendida a toda a corporación", pero sobre a veciñanza a que "seguimos ofrecendo diálogo, participación e transparencia e pedíndovos que sigades implicados con nós para que entre todos poidamos conseguir un Barro mellor e un Barro do que sentirnos orgullosos".

O rexedor prometeu "seriedade e o rigor" á hora de investir os cartos, "diálogo permanente" coas demais administracións e marcou como prioridade o asentamento de empresas no concello.

Ademáis, no seu discurso, indicou que dende o goberno local "seguiremos apostando pola dinamización social e cultural de Barro en colaboración con todas as entidades sociais do concello".

Finalmente Abraldes asegurou "adicación plena e absoluta e traballar arreo para solucionar todo aquilo que sexa posible".